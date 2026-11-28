Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα μίλησε ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και τις προθέσεις της Γαλλίας.

Η Γαλλία δεν ζορίστηκε κόντρα στην Εσθονία εκτός έδρας και κατάφερε να πάρει τη νίκη με 83-71. Με αυτό το αποτέλεσμα, οι «τρικολόρ» βελτίωσαν το ρεκόρ τους στον όμιλο σε 8-1 και εξασφάλισαν το εισιτήριο για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, που θα διεξαχθεί στο Κατάρ.

Ο μεγάλος σταρ της ομάδας, Βίκτορ Γουεμπανιάμα, απουσίαζε από αυτό το παιχνίδι, λόγω των υποχρεώσεών του με τους Σπερς στο NBA. Μετά τη νίκη της ομάδας του επί των Λέικερς, ο ταλαντούχος σέντερ, μίλησε για την πρόκριση της εθνικής του.

Ο Γουεμπανιάμα αναφέρθηκε στους στόχους της Γαλλίας, αλλά και στο γεγονός ότι μπορούν να νικάνε τους Αμερικανούς κάθε χρόνο.

Ο Γουεμπανιάμα είπε

«Φυσικά. Φυσικά έχω στο μυαλό μου το Παγκόσμιο Κύπελλο. Πρώτα απ’ όλα, ο στόχος είναι να κατακτήσουμε κάθε διοργάνωση με την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Γνωρίζουμε επίσης ότι πρόκειται για μια προκριματική διοργάνωση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, επομένως το έχουμε αυτό κατά νου. Σίγουρα το λαμβάνουμε υπόψη.

Πιστεύω ότι έχουμε όλα όσα χρειάζονται για να τους νικάμε κάθε χρόνο. Η προηγούμενη γενιά έχει ήδη καταφέρει να τους νικήσει στη φάση των ομίλων (στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο). Αλλά ναι, φυσικά. Σήμερα, όταν η εθνική ομάδα της Γαλλίας συμμετέχει σε μια διοργάνωση, ο στόχος δεν μπορεί να είναι τίποτα λιγότερο από την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου».