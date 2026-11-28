Ένα αφιέρωμα για την Εθνική Ελλάδος, είναι πρώτο θέμα στην κατηγορία του μπάσκετ στη «Marca».

Μετά τη σκληρή ήττα από τη Γεωργία στο «T-Center», τα πράγματα έχουν ζορίσει για την Εθνική μας ομάδα. Η «γαλανόλευκη» πολύ δύσκολα θα μπορέσει να βρεθεί στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και χρειάζεται ένα... θαύμα, προκειμένου να πάρει την πρόκριση.

Για την Εθνική, ακολουθεί ένα «do or die» παιχνίδι με την Ισπανία εκτός έδρας και η «Marca» έκανε ένα αφιέρωμα για την Ελλάδα. Το θέμα αυτό, είναι πρώτο στην κατηγορία του μπάσκετ, στο γνωστό ισπανικό site, με τίτλο «Από τραγωδία σε τραγωδία η Ελλάδα».

Αρχικά, έγινε αναφορά στα όσα έχουν γίνει με την ΕΟΚ και τον Βαγγέλη Λιόλιο, ενώ αργότερα, σχετικά με την αγωνιστική κατάσταση της Εθνικής.

Διαβάστε αποσπάσματα του αφιερώματος

«Η ελληνική ομάδα έχει τεράστια ανάγκη από νίκες, καθώς βρίσκεται στην απογοητευτική πέμπτη θέση του ομίλου I, ύστερα από μια κακή πρώτη φάση (τρεις νίκες και τρεις ήττες) και δύο ακόμη ήττες στη δεύτερη φάση.

Δεν είναι οι καλύτερες ημέρες για το ελληνικό μπάσκετ, που κάποτε κυριαρχούσε. Ο πρόεδρος της ελληνικής ομοσπονδίας, Βαγγέλης Λιόλιος, συνελήφθη στις 21 Οκτωβρίου, καθώς φέρεται να εμπλέκεται σε κύκλωμα χειραγώγησης αγώνων, δωροδοκιών και διαφθοράς.

Ο θρυλικός Βασίλης Σπανούλης, ως ομοσπονδιακός προπονητής, μοιάζει να έχει χάσει τον έλεγχο της κατάστασης. Χωρίς περιστροφές, έχει εκφράσει δημόσια, κατά τη διάρκεια αυτής της προκριματικής διαδικασίας, την «ντροπή» του για την εικόνα της ομάδας σε ορισμένα παιχνίδια.

Πλέον, η ευθύνη βαραίνει τους παίκτες, οι οποίοι καλούνται να οδηγήσουν στα τελικά μια εθνική ομάδα που παραδοσιακά δίνει το «παρών» στις μεγάλες διοργανώσεις. Η Ελλάδα δεν έχει απουσιάσει από Παγκόσμιο Κύπελλο από το 2002 και την Ιντιανάπολις. Το βάρος της φανέλας μοιάζει να τους έχει λυγίσει.

Η απουσία από το Παγκόσμιο Κύπελλο θα αποτελούσε ακόμη μία τραγωδία, μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κρίσης: το δομικό πρόβλημα του ελληνικού μπάσκετ, με την ομοσπονδία να βρίσκεται υπό καθεστώς αμφισβήτησης και υποψιών.

Η μη συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ το 2027 θα της κλείσει, επιπλέον, τον δρόμο προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες».