Πολωνία - Κροατία 69-80: Από κοινού πρόκριση στο Παγκόσμιο
Την όγδοή της νίκη πήρε η Κροατία. Φιλοξενήθηκε από την Πολωνία για την 3η αγωνιστική της β' φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και επικράτησε με 80-69. Ένα αποτέλεσμα που... δεν χάλασε καμία από τις δύο, καθώς πήρανε από κοινού το εισιτήριο για την τελική φάση της διοργάνωσης.
Ο 11ος όμιλος δεν θα έχει κανένα ενδιαφέρον στις επόμενες τρεις αγωνιστικές, μιας και μαζί με τις Κροατία και Πολωνία, έχει πάρει την πρόκριση και η Γερμανία για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.
Στα του ματς, για τους νικητές ξεχώρισε ο Ντάνκο Μπράνκοβιτς με 17 πόντους, 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 3 μπλοκ σε 18 λεπτά.. Για την Πολωνία κορυφαίος ήταν ο Ντόμινικ Ολεκνίτσακ με 8 πόντους, 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 2 λάθη σε 22 λεπτά.
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Τα δεκάλεπτα: 14-25, 35-48, 49-66, 69-80
|POLAND - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
|#
|Παίκτης
|MIN
|PTS
|FG
|2PT
|3PT
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|3
|Michał Sokołowski *
|25:47
|7
|2/8 (25%)
|1/3 (33.33%)
|1/5 (20%)
|2/2 (100%)
|2
|1
|3
|0
|4
|1
|0
|0
|-4
|3
|5
|Jerrick Harding *
|26:30
|19
|7/16 (43.75%)
|7/14 (50%)
|0/2 (0%)
|5/8 (62.5%)
|1
|2
|3
|2
|1
|1
|0
|0
|-11
|11
|7
|Igor Miličić *
|21:27
|2
|0/4 (0%)
|0/1 (0%)
|0/3 (0%)
|2/2 (100%)
|0
|3
|3
|1
|4
|0
|0
|0
|-23
|2
|9
|Mateusz Ponitka *
|23:46
|18
|3/12 (25%)
|2/7 (28.57%)
|1/5 (20%)
|11/11 (100%)
|0
|1
|1
|2
|2
|2
|2
|0
|-20
|12
|17
|Dominik Olejniczak *
|21:54
|8
|2/4 (50%)
|2/4 (50%)
|0/0 (0%)
|4/4 (100%)
|4
|6
|10
|2
|1
|2
|1
|1
|-13
|18
|0
|Andrzej Pluta
|21:32
|4
|2/8 (25%)
|2/4 (50%)
|0/4 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|0
|-3
|1
|4
|Jakub Urbaniak
|11:30
|8
|4/4 (100%)
|4/4 (100%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|3
|1
|4
|0
|3
|0
|0
|1
|+7
|13
|6
|Krzysztof Kempa
|09:28
|0
|0/2 (0%)
|0/0 (0%)
|0/2 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|1
|2
|1
|1
|0
|+6
|-1
|10
|Łukasz Kolenda
|09:42
|3
|1/3 (33.33%)
|0/1 (0%)
|1/2 (50%)
|0/0 (0%)
|1
|1
|2
|1
|1
|0
|0
|0
|+5
|4
|12
|Mikołaj Witliński
|06:38
|0
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|-5
|0
|15
|Kamil Łączyński
|17:49
|0
|0/2 (0%)
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|5
|4
|0
|0
|0
|+9
|3
|30
|Jakub Garbacz
|03:57
|0
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-3
|-1
|-
|Team / Coaches
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|2
|3
|-
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL)
|200:00
|69
|21/65 (32.31%)
|18/40 (45%)
|3/25 (12%)
|24/27 (88.89%)
|12
|19
|31
|15
|24
|8
|6
|2
|-
|68
|CROATIA - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
|#
|Παίκτης
|MIN
|PTS
|FG
|2PT
|3PT
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|3
|Jaleen Smith *
|21:10
|12
|3/6 (50%)
|1/2 (50%)
|2/4 (50%)
|4/5 (80%)
|0
|4
|4
|3
|2
|4
|1
|0
|+24
|12
|9
|Dario Šarić *
|36:06
|11
|3/10 (30%)
|3/8 (37.5%)
|0/2 (0%)
|5/6 (83.33%)
|0
|12
|12
|6
|3
|3
|1
|0
|+11
|19
|18
|Roko Badžim *
|23:57
|6
|2/6 (33.33%)
|2/3 (66.67%)
|0/3 (0%)
|2/2 (100%)
|1
|0
|1
|3
|2
|1
|1
|0
|+19
|6
|22
|Danko Branković *
|17:59
|17
|7/7 (100%)
|6/6 (100%)
|1/1 (100%)
|2/2 (100%)
|3
|5
|8
|1
|3
|0
|0
|3
|+17
|29
|29
|Luka Božić *
|19:10
|13
|5/8 (62.5%)
|4/5 (80%)
|1/3 (33.33%)
|2/2 (100%)
|0
|4
|4
|2
|5
|1
|1
|0
|+16
|16
|5
|Antonio Jordano
|16:05
|2
|1/5 (20%)
|1/2 (50%)
|0/3 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|-8
|-1
|6
|Niko Šare
|00:12
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-2
|0
|14
|Lovro Mazalin
|15:59
|4
|2/3 (66.67%)
|2/3 (66.67%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|1
|1
|2
|1
|4
|1
|0
|0
|-8
|5
|19
|Dominik Mavra
|18:50
|5
|1/3 (33.33%)
|0/1 (0%)
|1/2 (50%)
|2/2 (100%)
|0
|1
|1
|3
|1
|4
|0
|0
|-13
|3
|23
|Mateo Drežnjak
|07:24
|0
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|2
|2
|0
|2
|1
|0
|0
|-11
|0
|24
|David Škara
|06:00
|1
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|1/2 (50%)
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|+2
|0
|99
|Toni Nakić
|17:08
|9
|1/4 (25%)
|0/0 (0%)
|1/4 (25%)
|6/6 (100%)
|1
|2
|3
|1
|2
|0
|0
|0
|+8
|10
|-
|Team / Coaches
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|1
|3
|-
|1
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL)
|200:00
|80
|25/54 (46.3%)
|19/32 (59.38%)
|6/22 (27.27%)
|24/27 (88.89%)
|8
|34
|42
|20
|24
|16
|4
|3
|-
|92
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