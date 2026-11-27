Η Κροατία πήρε το διπλό στην έδρα της Πολωνίας με 80-69 και μαζί το εισιτήριο για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, κάτι το οποίο ισχύει και για τους γηπεδούχους.

Την όγδοή της νίκη πήρε η Κροατία. Φιλοξενήθηκε από την Πολωνία για την 3η αγωνιστική της β' φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και επικράτησε με 80-69. Ένα αποτέλεσμα που... δεν χάλασε καμία από τις δύο, καθώς πήρανε από κοινού το εισιτήριο για την τελική φάση της διοργάνωσης.

Ο 11ος όμιλος δεν θα έχει κανένα ενδιαφέρον στις επόμενες τρεις αγωνιστικές, μιας και μαζί με τις Κροατία και Πολωνία, έχει πάρει την πρόκριση και η Γερμανία για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

Στα του ματς, για τους νικητές ξεχώρισε ο Ντάνκο Μπράνκοβιτς με 17 πόντους, 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 3 μπλοκ σε 18 λεπτά.. Για την Πολωνία κορυφαίος ήταν ο Ντόμινικ Ολεκνίτσακ με 8 πόντους, 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 2 λάθη σε 22 λεπτά.

Τα δεκάλεπτα: 14-25, 35-48, 49-66, 69-80

POLAND - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ # Παίκτης MIN PTS FG 2PT 3PT FT OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF 3 Michał Sokołowski * 25:47 7 2/8 (25%) 1/3 (33.33%) 1/5 (20%) 2/2 (100%) 2 1 3 0 4 1 0 0 -4 3 5 Jerrick Harding * 26:30 19 7/16 (43.75%) 7/14 (50%) 0/2 (0%) 5/8 (62.5%) 1 2 3 2 1 1 0 0 -11 11 7 Igor Miličić * 21:27 2 0/4 (0%) 0/1 (0%) 0/3 (0%) 2/2 (100%) 0 3 3 1 4 0 0 0 -23 2 9 Mateusz Ponitka * 23:46 18 3/12 (25%) 2/7 (28.57%) 1/5 (20%) 11/11 (100%) 0 1 1 2 2 2 2 0 -20 12 17 Dominik Olejniczak * 21:54 8 2/4 (50%) 2/4 (50%) 0/0 (0%) 4/4 (100%) 4 6 10 2 1 2 1 1 -13 18 0 Andrzej Pluta 21:32 4 2/8 (25%) 2/4 (50%) 0/4 (0%) 0/0 (0%) 0 1 1 1 1 1 2 0 -3 1 4 Jakub Urbaniak 11:30 8 4/4 (100%) 4/4 (100%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 3 1 4 0 3 0 0 1 +7 13 6 Krzysztof Kempa 09:28 0 0/2 (0%) 0/0 (0%) 0/2 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 1 2 1 1 0 +6 -1 10 Łukasz Kolenda 09:42 3 1/3 (33.33%) 0/1 (0%) 1/2 (50%) 0/0 (0%) 1 1 2 1 1 0 0 0 +5 4 12 Mikołaj Witliński 06:38 0 0/1 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 1 1 0 1 0 0 0 -5 0 15 Kamil Łączyński 17:49 0 0/2 (0%) 0/1 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 5 4 0 0 0 +9 3 30 Jakub Garbacz 03:57 0 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -1 - Team / Coaches - - - - - - 1 2 3 - 0 0 - - - - - ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL) 200:00 69 21/65 (32.31%) 18/40 (45%) 3/25 (12%) 24/27 (88.89%) 12 19 31 15 24 8 6 2 - 68