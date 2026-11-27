Σλοβενία - Φινλανδία 92-107: Μεγάλο βήμα για την πρόκριση
Πολύ σημαντικό βήμα για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2027 έκανε η Φινλανδία. Φιλοξενήθηκε από τη Σλοβενία για την τρίτη αγωνιστική της β' φάσης των προκριματικών και πήρε το διπλό με 107-92.
Με αυτό το αποτέλεσμα, βελτίωσε το ρεκόρ της σε 6-3 και είναι δεύτερη στον 12ο όμιλο, πίσω από τη Γαλλία που πήρε την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης.
Τρομερή εμφάνιση από τον Μουσταφά Αμζίλ, ο οποίος είχε 32 πόντους (4/6 βολές, 5/6 δίποντα, 6/7 τρίποντα), 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 29 λεπτά.
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Για τη Σλοβενία πολύ καλός ήταν ο Γκρέγκορ Χρόβατ με 29 πόντους, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ και 3 λάθη σε 28 λεπτά.
Τα δεκάλεπτα: 25-27, 53-57, 70-85, 92-107
|SLOVENIA - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
|#
|Παίκτης
|MIN
|PTS
|FG
|2PT
|3PT
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|7
|Klemen Prepelič *
|16:55
|13
|2/8 (25%)
|1/1 (100%)
|1/7 (14.29%)
|8/8 (100%)
|1
|3
|4
|7
|5
|0
|0
|0
|+3
|18
|12
|Rok Radović *
|17:40
|2
|1/4 (25%)
|1/4 (25%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|3
|1
|4
|0
|5
|0
|0
|0
|-3
|3
|17
|Urban Kroflič *
|23:26
|4
|2/10 (20%)
|2/5 (40%)
|0/5 (0%)
|0/0 (0%)
|1
|3
|4
|2
|3
|0
|0
|1
|-11
|3
|20
|Miha Cerkvenik *
|27:07
|21
|7/13 (53.85%)
|5/7 (71.43%)
|2/6 (33.33%)
|5/5 (100%)
|4
|4
|8
|1
|2
|1
|1
|0
|-10
|24
|24
|Alen Omić *
|26:32
|10
|3/6 (50%)
|3/6 (50%)
|0/0 (0%)
|4/6 (66.67%)
|2
|2
|4
|3
|3
|0
|1
|0
|0
|13
|2
|Martin Krampelj
|08:36
|3
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|3/4 (75%)
|1
|0
|1
|0
|3
|2
|1
|0
|-14
|2
|15
|Gregor Hrovat
|27:31
|29
|6/13 (46.15%)
|3/5 (60%)
|3/8 (37.5%)
|14/15 (93.33%)
|1
|1
|2
|3
|2
|3
|2
|2
|0
|27
|16
|Tibor Mirtič
|16:32
|4
|2/4 (50%)
|2/4 (50%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|4
|4
|0
|2
|0
|0
|0
|-9
|6
|26
|Aljaž Kunc
|01:33
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|+2
|0
|33
|Gregor Glas
|20:46
|2
|1/13 (7.69%)
|1/3 (33.33%)
|0/10 (0%)
|0/1 (0%)
|2
|2
|4
|4
|1
|0
|0
|0
|-13
|-3
|37
|Leon Stergar
|09:27
|2
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|2/2 (100%)
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|-18
|1
|44
|Jon Dolničar
|03:55
|2
|1/1 (100%)
|1/1 (100%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|-2
|1
|-
|Team / Coaches
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|4
|8
|-
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL)
|200:00
|92
|25/73 (34.25%)
|19/37 (51.35%)
|6/36 (16.67%)
|36/41 (87.8%)
|19
|24
|43
|20
|29
|7
|5
|3
|-
|95
|FINLAND - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
|#
|Παίκτης
|MIN
|PTS
|FG
|2PT
|3PT
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|12
|Luukas Vaara *
|12:11
|6
|3/4 (75%)
|3/4 (75%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|2
|2
|0
|5
|2
|0
|0
|+6
|5
|13
|Olivier Nkamhoua *
|33:07
|19
|6/13 (46.15%)
|5/7 (71.43%)
|1/6 (16.67%)
|6/7 (85.71%)
|1
|5
|6
|6
|4
|2
|0
|3
|+13
|24
|19
|Elias Valtonen *
|23:22
|12
|4/8 (50%)
|4/6 (66.67%)
|0/2 (0%)
|4/4 (100%)
|0
|1
|1
|1
|4
|1
|1
|1
|+10
|11
|21
|Edon Maxhuni *
|28:45
|19
|4/14 (28.57%)
|1/7 (14.29%)
|3/7 (42.86%)
|8/8 (100%)
|1
|4
|5
|9
|3
|1
|1
|0
|+27
|23
|25
|Mustapha Amzil *
|29:02
|32
|11/13 (84.62%)
|5/6 (83.33%)
|6/7 (85.71%)
|4/6 (66.67%)
|1
|7
|8
|3
|4
|1
|0
|0
|+20
|38
|14
|Henri Kantonen
|08:24
|2
|1/1 (100%)
|1/1 (100%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|2
|2
|2
|2
|0
|0
|0
|-3
|6
|15
|Thomas Tumba
|15:08
|5
|1/4 (25%)
|0/0 (0%)
|1/4 (25%)
|2/2 (100%)
|1
|1
|2
|3
|5
|1
|0
|0
|+2
|6
|26
|Joel Mäntynen
|11:22
|5
|2/3 (66.67%)
|1/1 (100%)
|1/2 (50%)
|0/0 (0%)
|2
|0
|2
|2
|3
|1
|1
|0
|+1
|8
|27
|Alvar Peltoniemi
|00:09
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-3
|0
|33
|Federiko Federiko
|00:00
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|51
|Severi Kaukiainen
|10:41
|3
|1/2 (50%)
|1/1 (100%)
|0/1 (0%)
|1/1 (100%)
|0
|0
|0
|1
|2
|0
|0
|0
|-7
|3
|52
|Touko Tainamo
|27:49
|4
|0/4 (0%)
|0/2 (0%)
|0/2 (0%)
|4/6 (66.67%)
|2
|6
|8
|0
|3
|0
|0
|0
|+9
|6
|-
|Team / Coaches
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|3
|5
|-
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL)
|200:00
|107
|33/66 (50%)
|21/35 (60%)
|12/31 (38.71%)
|29/34 (85.29%)
|10
|31
|41
|27
|35
|9
|3
|4
|-
|133
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