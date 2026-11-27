Η Φινλανδία πήρε πολύ σημαντικό διπλό στη Σλοβενία με 107-92 και παρέμεινε δεύτερη στον όμιλό της.

Πολύ σημαντικό βήμα για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2027 έκανε η Φινλανδία. Φιλοξενήθηκε από τη Σλοβενία για την τρίτη αγωνιστική της β' φάσης των προκριματικών και πήρε το διπλό με 107-92.

Με αυτό το αποτέλεσμα, βελτίωσε το ρεκόρ της σε 6-3 και είναι δεύτερη στον 12ο όμιλο, πίσω από τη Γαλλία που πήρε την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Τρομερή εμφάνιση από τον Μουσταφά Αμζίλ, ο οποίος είχε 32 πόντους (4/6 βολές, 5/6 δίποντα, 6/7 τρίποντα), 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 29 λεπτά.

Για τη Σλοβενία πολύ καλός ήταν ο Γκρέγκορ Χρόβατ με 29 πόντους, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ και 3 λάθη σε 28 λεπτά.

Τα δεκάλεπτα: 25-27, 53-57, 70-85, 92-107

SLOVENIA - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ # Παίκτης MIN PTS FG 2PT 3PT FT OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF 7 Klemen Prepelič * 16:55 13 2/8 (25%) 1/1 (100%) 1/7 (14.29%) 8/8 (100%) 1 3 4 7 5 0 0 0 +3 18 12 Rok Radović * 17:40 2 1/4 (25%) 1/4 (25%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 3 1 4 0 5 0 0 0 -3 3 17 Urban Kroflič * 23:26 4 2/10 (20%) 2/5 (40%) 0/5 (0%) 0/0 (0%) 1 3 4 2 3 0 0 1 -11 3 20 Miha Cerkvenik * 27:07 21 7/13 (53.85%) 5/7 (71.43%) 2/6 (33.33%) 5/5 (100%) 4 4 8 1 2 1 1 0 -10 24 24 Alen Omić * 26:32 10 3/6 (50%) 3/6 (50%) 0/0 (0%) 4/6 (66.67%) 2 2 4 3 3 0 1 0 0 13 2 Martin Krampelj 08:36 3 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 3/4 (75%) 1 0 1 0 3 2 1 0 -14 2 15 Gregor Hrovat 27:31 29 6/13 (46.15%) 3/5 (60%) 3/8 (37.5%) 14/15 (93.33%) 1 1 2 3 2 3 2 2 0 27 16 Tibor Mirtič 16:32 4 2/4 (50%) 2/4 (50%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 4 4 0 2 0 0 0 -9 6 26 Aljaž Kunc 01:33 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 1 0 0 0 +2 0 33 Gregor Glas 20:46 2 1/13 (7.69%) 1/3 (33.33%) 0/10 (0%) 0/1 (0%) 2 2 4 4 1 0 0 0 -13 -3 37 Leon Stergar 09:27 2 0/1 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 2/2 (100%) 0 0 0 0 1 0 0 0 -18 1 44 Jon Dolničar 03:55 2 1/1 (100%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 1 1 0 0 -2 1 - Team / Coaches - - - - - - 4 4 8 - 0 0 - - - - - ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL) 200:00 92 25/73 (34.25%) 19/37 (51.35%) 6/36 (16.67%) 36/41 (87.8%) 19 24 43 20 29 7 5 3 - 95