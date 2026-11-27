Ολλανδία -Ισραήλ 84-90: Διπλό χωρίς αντίκρισμα
Η Ολλανδία και το Ισραήλ κοντραρίστηκαν στην έδρα της πρώτης για τα προκριματικά του Παγκοσμίου. Αδιάφορο βαθμολογικό ματς, αφού οι δύο ομάδες δεν προλαβαίνουν την πρόκριση στην επόμενη φάση, στα τελικά του Παγκοσμίου. Στο 3-6 οι νικητές, στο 2-7 οι ηττημένοι.
Οι Ισραηλινοί πήραν το διπλό με 90-84, με τους Ολλανδούς να μην μπορούν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους.
Για τους ηττημένους ο Φράνκε είχε 21 πόντους, ο Βαν Ντε Βούρστ μέτρησε 20 πόντους και ο Ενγκιεσάν τελείωσε με 10 πόντους και 10 ριμπάουντ. Στον αντίποδα 22 είχε ο Λέβι και ο Ζούσμαν πρόσφερε 13 πόντους και 9 ριμπάουντ.
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