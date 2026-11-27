Η Γερμανία άντεξε κόντρα στη Λετονία, επικράτησε με 78-76 της Γερμανίας και πέρασε στο Παγκόσμιο.

Το εισιτήριο τους για το Παγκόσμιο έκλεισαν οι Γερμανοί. Η ομάδα του Μούμπρου έφυγε με το διπλό από την έδρα της Λετονίας με 78-76 και έτσι ανέβηκαν στο 8-1. Αυτό ήταν αρκετό για να πετάξουν στα τελικά του Παγκοσμίου.

Για την Γερμανία ματσάρα έκανε ο Ομπστ με 25 πόντους, ο Μπρούνκε είχε 14 πόντους και ο Ντα Σίλβα είχε 12 πόντους. Από την πλευρά των ηττημένων ο Λόματζ είχε 16 πόντους, ο Ζόρικς πρόσθεσε 15 πόντους και 12 μέτρησε ο Στράουτινς.

Οι ηττημένοι έπεσαν στο 4-5 και οι πιθανότητες τους για πρόκριση έχουν πέσει στο ελάχιστο.

Τα δεκάλεπτα: 14-14, 28-34, 55-59, 78-76



Latvia FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 1 Juris Vitols 07:11 3 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 1/2 50% 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2 3 Roberts Blumbergs * 31:43 8 3/4 75% 1/1 100% 2/3 66.67% 0/0 0% 2 3 5 1 2 1 0 0 -5 12 9 Markuss Jahovics 01:12 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 -4 0 12 Arturs Strautins * 30:18 12 3/6 50% 2/3 66.67% 1/3 33.33% 5/5 100% 0 4 4 2 4 6 2 0 -2 11 18 Klavs Cavars * 22:29 8 4/7 57.14% 4/7 57.14% 0/0 0% 0/2 0% 1 1 2 0 3 1 1 2 0 7 19 Rihards Lomazs * 38:20 16 3/10 30% 2/5 40% 1/5 20% 9/9 100% 0 1 1 3 4 7 2 0 -1 8 22 Tomas Talcis Did Not Play 28 Marcis Steinbergs 13:46 2 0/4 0% 0/2 0% 0/2 0% 2/4 50% 0 2 2 1 2 0 3 0 3 2 35 Kristaps Kilps 13:59 3 1/2 50% 0/1 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 1 1 2 2 2 2 0 -5 5 37 Karlis Silins 12:12 9 2/3 66.67% 1/1 100% 1/2 50% 4/4 100% 0 3 3 0 2 1 0 1 0 11 51 Anrijs Miska Did Not Play 66 Kristers Zoriks * 28:47 15 5/11 45.45% 2/5 40% 3/6 50% 2/2 100% 0 2 2 6 4 3 0 0 4 14 Team/Coaches 1 4 5 0 0 0 TOTAL 200 76 22/48 45.83% 13/26 50% 9/22 40.91% 23/28 82.14% 5 21 26 15 25 22 10 3