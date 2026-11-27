Λετονία - Γερμανία 76-78: Πρόκριση στο Παγκόσμιο με φοβερό Ομπστ
Το εισιτήριο τους για το Παγκόσμιο έκλεισαν οι Γερμανοί. Η ομάδα του Μούμπρου έφυγε με το διπλό από την έδρα της Λετονίας με 78-76 και έτσι ανέβηκαν στο 8-1. Αυτό ήταν αρκετό για να πετάξουν στα τελικά του Παγκοσμίου.
Για την Γερμανία ματσάρα έκανε ο Ομπστ με 25 πόντους, ο Μπρούνκε είχε 14 πόντους και ο Ντα Σίλβα είχε 12 πόντους. Από την πλευρά των ηττημένων ο Λόματζ είχε 16 πόντους, ο Ζόρικς πρόσθεσε 15 πόντους και 12 μέτρησε ο Στράουτινς.
Οι ηττημένοι έπεσαν στο 4-5 και οι πιθανότητες τους για πρόκριση έχουν πέσει στο ελάχιστο.
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Τα δεκάλεπτα: 14-14, 28-34, 55-59, 78-76
|Latvia
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
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|M/A
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|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|1
|Juris Vitols
|07:11
|3
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|3
|Roberts Blumbergs *
|31:43
|8
|3/4
|75%
|1/1
|100%
|2/3
|66.67%
|0/0
|0%
|2
|3
|5
|1
|2
|1
|0
|0
|-5
|12
|9
|Markuss Jahovics
|01:12
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|-4
|0
|12
|Arturs Strautins *
|30:18
|12
|3/6
|50%
|2/3
|66.67%
|1/3
|33.33%
|5/5
|100%
|0
|4
|4
|2
|4
|6
|2
|0
|-2
|11
|18
|Klavs Cavars *
|22:29
|8
|4/7
|57.14%
|4/7
|57.14%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|1
|1
|2
|0
|3
|1
|1
|2
|0
|7
|19
|Rihards Lomazs *
|38:20
|16
|3/10
|30%
|2/5
|40%
|1/5
|20%
|9/9
|100%
|0
|1
|1
|3
|4
|7
|2
|0
|-1
|8
|22
|Tomas Talcis
|Did Not Play
|28
|Marcis Steinbergs
|13:46
|2
|0/4
|0%
|0/2
|0%
|0/2
|0%
|2/4
|50%
|0
|2
|2
|1
|2
|0
|3
|0
|3
|2
|35
|Kristaps Kilps
|13:59
|3
|1/2
|50%
|0/1
|0%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|2
|2
|2
|2
|0
|-5
|5
|37
|Karlis Silins
|12:12
|9
|2/3
|66.67%
|1/1
|100%
|1/2
|50%
|4/4
|100%
|0
|3
|3
|0
|2
|1
|0
|1
|0
|11
|51
|Anrijs Miska
|Did Not Play
|66
|Kristers Zoriks *
|28:47
|15
|5/11
|45.45%
|2/5
|40%
|3/6
|50%
|2/2
|100%
|0
|2
|2
|6
|4
|3
|0
|0
|4
|14
|Team/Coaches
|1
|4
|5
|0
|0
|0
|TOTAL
|200
|76
|22/48
|45.83%
|13/26
|50%
|9/22
|40.91%
|23/28
|82.14%
|5
|21
|26
|15
|25
|22
|10
|3
|Germany
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
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|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|1
|Oscar Da Silva *
|25:56
|12
|4/6
|66.67%
|4/6
|66.67%
|0/0
|0%
|4/6
|66.67%
|1
|5
|6
|5
|3
|0
|2
|1
|10
|22
|2
|Jack Kayil *
|19:45
|2
|1/2
|50%
|1/1
|100%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|2
|2
|6
|1
|0
|3
|1
|15
|Jonas Mattisseck
|12:41
|7
|2/5
|40%
|1/2
|50%
|1/3
|33.33%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|4
|3
|0
|0
|0
|-4
|9
|18
|Michael Kessens
|08:04
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|0
|2
|2
|0
|3
|2
|1
|0
|-7
|-1
|19
|Kay Bruhnke *
|28:20
|14
|5/8
|62.5%
|3/4
|75%
|2/4
|50%
|2/2
|100%
|2
|5
|7
|0
|4
|2
|1
|0
|10
|17
|20
|Malte Delow
|21:09
|8
|3/9
|33.33%
|1/3
|33.33%
|2/6
|33.33%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|4
|2
|3
|3
|0
|-2
|7
|26
|Michael Rataj
|10:30
|2
|0/3
|0%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|1
|3
|1
|0
|0
|-2
|0
|27
|Till Pape
|03:50
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|-1
|0
|30
|Zach Ensminger
|02:23
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|-3
|0
|41
|Simonas Lukosius
|12:43
|1
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|-6
|2
|42
|Andreas Obst *
|27:13
|25
|8/14
|57.14%
|5/6
|83.33%
|3/8
|37.5%
|6/7
|85.71%
|0
|2
|2
|4
|4
|2
|2
|0
|5
|24
|43
|Christian Sengfelder *
|27:22
|7
|2/4
|50%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|3/4
|75%
|1
|1
|2
|1
|0
|1
|1
|0
|7
|7
|Team/Coaches
|1
|2
|3
|0
|1
|0
|TOTAL
|200
|78
|25/53
|47.17%
|17/30
|56.67%
|8/23
|34.78%
|20/27
|74.07%
|7
|22
|29
|23
|27
|18
|12
|1
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