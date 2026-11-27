Όλα όσα έκανε ο Σιλβέν Φρανσίσκο στο διπλό της Γαλλίας κόντρα στην Εσθονία.

Η Γαλλία χωρίς δυσκολία, επιβεβαίωσε τον ρόλο του φαβορί κόντρα στην Εσθονία. Φιλοξενήθηκε στο Ταλίν για την 3η αγωνιστική της β' φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και πήρε εύκολα το διπλό με 81-73.

Ανάμεσα στους κορυφαίους παίκτες του αγώνα, ήταν ο Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος ξεκίνησε στη βασική πεντάδα της Γαλλίας. Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού, αγωνίστηκε για 23 λεπτά και είχε 19 πόντους (2/6 δίποντα, 5/8 τρίποντα), 1 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 4 λάθη.

Ο Φρανσίσκο ξεχώρισε για τους «τρικολόρ» και μάζεψε συνολικά 14 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.