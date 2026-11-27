Εσθονία - Γαλλία 73-81: Εύκολο διπλό με εξαιρετικό Φρανσίσκο
Συνέχεια στις νίκες για τη Γαλλία, η οποία είχε ένα εύκολο βράδυ στην Εσθονία, παρά το γεγονός ότι οι γηπεδούχοι έκαναν άψογο τέταρτο δεκάλεπτο. Οι «τρικολόρ» δίχως να αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα, πήραν άνετα τη νίκη με 81-73 για την 3η αγωνιστική της β' φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και μαζί το εισιτήριο για την τελική φάση της διοργάνωσης.
Εξαιρετική εμφάνιση από τον Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος ήταν από τους πολυτιμότερους παίκτες. Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού, είχε 19 πόντους (2/6 δίποντα, 5/8 τρίποντα), 1 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 4 λάθη στα 23 λεπτά που αγωνίστηκε.
Πολύ καλή εμφάνιση από πλευράς Γαλλίας και για τον Λιονέλ Γκοντού με 12 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 λάθος. Από πλευράς Εσθονίας ξεχώρισε ο Άρτουρ Κονόντσουκ με 23 πόντους, 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 μπλοκ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος.
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
Τα δεκάλεπτα: 14-22, 34-51, 46-72, 73-81
|ESTONIA - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
|#
|Παίκτης
|MIN
|PTS
|FG
|2PT
|3PT
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|2
|Sander Raieste *
|20:05
|0
|0/4 (0%)
|0/2 (0%)
|0/2 (0%)
|0/0 (0%)
|2
|4
|6
|1
|1
|0
|0
|2
|-10
|5
|13
|Kregor Hermet *
|12:43
|6
|1/5 (20%)
|1/2 (50%)
|0/3 (0%)
|4/5 (80%)
|1
|0
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|-12
|3
|18
|Kasper Suurorg *
|31:13
|11
|4/9 (44.44%)
|2/5 (40%)
|2/4 (50%)
|1/2 (50%)
|3
|3
|6
|3
|3
|1
|0
|0
|-4
|13
|34
|Artur Konontšuk *
|28:05
|23
|8/14 (57.14%)
|4/6 (66.67%)
|4/8 (50%)
|3/3 (100%)
|4
|3
|7
|1
|2
|1
|1
|1
|-2
|26
|77
|Kristian Kullamäe *
|22:40
|4
|1/12 (8.33%)
|1/5 (20%)
|0/7 (0%)
|2/2 (100%)
|1
|1
|2
|3
|2
|0
|0
|0
|-7
|-2
|0
|Henri Drell
|30:37
|13
|5/14 (35.71%)
|4/10 (40%)
|1/4 (25%)
|2/4 (50%)
|2
|6
|8
|4
|4
|1
|1
|2
|+2
|16
|3
|Kaspar Treier
|19:56
|12
|4/9 (44.44%)
|2/4 (50%)
|2/5 (40%)
|2/2 (100%)
|4
|1
|5
|0
|1
|2
|0
|0
|+4
|10
|5
|Siim-Markus Post
|05:59
|2
|1/2 (50%)
|1/1 (100%)
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|-4
|-1
|9
|Matthias Tass
|17:16
|2
|1/2 (50%)
|1/2 (50%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|1
|3
|4
|3
|2
|1
|0
|0
|-15
|7
|17
|Robert Valge
|00:00
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|35
|Markus Ilver
|05:09
|0
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|-7
|-1
|99
|Karl Johan Lips
|06:18
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|+15
|2
|-
|Team / Coaches
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|1
|4
|-
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL)
|200:00
|73
|25/72 (34.72%)
|16/37 (43.24%)
|9/35 (25.71%)
|14/18 (77.78%)
|22
|23
|45
|16
|19
|8
|2
|5
|-
|82
|FRANCE - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
|#
|Παίκτης
|MIN
|PTS
|FG
|2PT
|3PT
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|00
|Sylvain Francisco *
|22:49
|19
|7/14 (50%)
|2/6 (33.33%)
|5/8 (62.5%)
|0/0 (0%)
|0
|1
|1
|5
|2
|4
|0
|0
|+6
|14
|5
|Adam Mokoka *
|04:54
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|+6
|2
|20
|Amine Noua *
|21:36
|13
|3/7 (42.86%)
|1/4 (25%)
|2/3 (66.67%)
|5/7 (71.43%)
|1
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|+12
|12
|92
|Hugo Yimga-Moukouri *
|17:36
|4
|2/6 (33.33%)
|2/3 (66.67%)
|0/3 (0%)
|0/2 (0%)
|0
|3
|3
|1
|1
|0
|1
|0
|+14
|3
|98
|Neal Sako *
|21:27
|6
|3/3 (100%)
|3/3 (100%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|1
|6
|7
|0
|1
|0
|0
|2
|+10
|15
|18
|Joël Ayayi
|24:10
|11
|4/8 (50%)
|2/6 (33.33%)
|2/2 (100%)
|1/2 (50%)
|1
|5
|6
|4
|2
|1
|0
|0
|+4
|15
|34
|Jaylen Hoard
|18:24
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|3
|3
|0
|4
|0
|0
|0
|-4
|3
|44
|Benjamin Sene
|10:29
|5
|2/5 (40%)
|1/2 (50%)
|1/3 (33.33%)
|0/0 (0%)
|1
|2
|3
|2
|3
|1
|0
|0
|-3
|6
|66
|Hugo Benitez
|15:32
|3
|1/5 (20%)
|1/4 (25%)
|0/1 (0%)
|1/2 (50%)
|1
|0
|1
|2
|3
|0
|4
|0
|+4
|5
|80
|Mohamed Diarra
|05:13
|0
|0/2 (0%)
|0/0 (0%)
|0/2 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-12
|-2
|95
|Axel Bouteille
|24:30
|8
|3/7 (42.86%)
|2/3 (66.67%)
|1/4 (25%)
|1/1 (100%)
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|2
|0
|-7
|7
|97
|Lionel Gaudoux
|13:20
|12
|5/6 (83.33%)
|5/6 (83.33%)
|0/0 (0%)
|2/2 (100%)
|3
|2
|5
|0
|1
|1
|0
|0
|+10
|15
|-
|Team / Coaches
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|0
|4
|-
|0
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL)
|200:00
|81
|30/63 (47.62%)
|19/37 (51.35%)
|11/26 (42.31%)
|10/16 (62.5%)
|13
|26
|39
|16
|18
|9
|7
|3
|-
|95
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.