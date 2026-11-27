Η Γαλλία δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα κόντρα στην Εσθονία και πήρε άνετα τη νίκη με 81-73 και μαζί την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Συνέχεια στις νίκες για τη Γαλλία, η οποία είχε ένα εύκολο βράδυ στην Εσθονία, παρά το γεγονός ότι οι γηπεδούχοι έκαναν άψογο τέταρτο δεκάλεπτο. Οι «τρικολόρ» δίχως να αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα, πήραν άνετα τη νίκη με 81-73 για την 3η αγωνιστική της β' φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και μαζί το εισιτήριο για την τελική φάση της διοργάνωσης.

Εξαιρετική εμφάνιση από τον Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος ήταν από τους πολυτιμότερους παίκτες. Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού, είχε 19 πόντους (2/6 δίποντα, 5/8 τρίποντα), 1 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 4 λάθη στα 23 λεπτά που αγωνίστηκε.

Πολύ καλή εμφάνιση από πλευράς Γαλλίας και για τον Λιονέλ Γκοντού με 12 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 λάθος. Από πλευράς Εσθονίας ξεχώρισε ο Άρτουρ Κονόντσουκ με 23 πόντους, 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 μπλοκ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος.

Τα δεκάλεπτα: 14-22, 34-51, 46-72, 73-81

ESTONIA - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ # Παίκτης MIN PTS FG 2PT 3PT FT OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF 2 Sander Raieste * 20:05 0 0/4 (0%) 0/2 (0%) 0/2 (0%) 0/0 (0%) 2 4 6 1 1 0 0 2 -10 5 13 Kregor Hermet * 12:43 6 1/5 (20%) 1/2 (50%) 0/3 (0%) 4/5 (80%) 1 0 1 1 2 0 0 0 -12 3 18 Kasper Suurorg * 31:13 11 4/9 (44.44%) 2/5 (40%) 2/4 (50%) 1/2 (50%) 3 3 6 3 3 1 0 0 -4 13 34 Artur Konontšuk * 28:05 23 8/14 (57.14%) 4/6 (66.67%) 4/8 (50%) 3/3 (100%) 4 3 7 1 2 1 1 1 -2 26 77 Kristian Kullamäe * 22:40 4 1/12 (8.33%) 1/5 (20%) 0/7 (0%) 2/2 (100%) 1 1 2 3 2 0 0 0 -7 -2 0 Henri Drell 30:37 13 5/14 (35.71%) 4/10 (40%) 1/4 (25%) 2/4 (50%) 2 6 8 4 4 1 1 2 +2 16 3 Kaspar Treier 19:56 12 4/9 (44.44%) 2/4 (50%) 2/5 (40%) 2/2 (100%) 4 1 5 0 1 2 0 0 +4 10 5 Siim-Markus Post 05:59 2 1/2 (50%) 1/1 (100%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 -4 -1 9 Matthias Tass 17:16 2 1/2 (50%) 1/2 (50%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 1 3 4 3 2 1 0 0 -15 7 17 Robert Valge 00:00 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 Markus Ilver 05:09 0 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 2 0 0 0 -7 -1 99 Karl Johan Lips 06:18 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 1 1 2 0 0 0 0 0 +15 2 - Team / Coaches - - - - - - 3 1 4 - 0 0 - - - - - ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL) 200:00 73 25/72 (34.72%) 16/37 (43.24%) 9/35 (25.71%) 14/18 (77.78%) 22 23 45 16 19 8 2 5 - 82