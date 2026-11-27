Ο Ντζάναν Μούσα δεν υπολογίζεται από τη Βοσνία στον πολύ σημαντικό αγώνα με τη Λιθουανία γιατί δεν έχει πληρωθεί οφειλή για την ασφάλεια του στη FIBA.

Χωρίς τον Ντζάναν Μούσα θα αγωνιστεί η Βοσνία στο σημαντικό παιχνίδι με τη Λιθουανία, στο δρόμο για το Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς υπάρχει οφειλή προς τη FIBA για την ασφάλεια του παίκτη.

Η ανακοίνωση της Βοσνίας αναφέρει πως η FIBA ζήτησε να πληρωθεί ένα υψηλό ποσό για την ασφάλεια του παίκτη, που είναι δύσκολο να καλυφθεί. Πρόκειται για 36 χιλιάδες μάρκα Βοσνίας, τα οποία σε ευρώ είναι 18.405.

«Ένα αίτημα από τη FIBA έφτασε πριν από δύο ημέρες, το οποίο μας εξέπληξε. Είναι 36.000 μάρκα για την ασφάλιση του Τζάναν Μούσα. Η εξήγηση αναφέρει ότι αυτό το ποσό καθορίστηκε λόγω του συγκεκριμένου ιστορικού υγείας του παίκτη και της διάρκειας του συμβολαίου του στο Ντουμπάι. Δεν μπορούμε πραγματικά να το πληρώσουμε επειδή είχαμε τεράστια έξοδα αυτόν τον μήνα για την προετοιμασία των εθνικών ομάδων γυναικών και ανδρών. Η επιθυμία του Τζάναν Μούσα να παίξει για την εθνική ομάδα δεν αμφισβητείται, αυτό επιβεβαιώνεται από την άφιξή του στο Σαράγεβο, αλλά αυτό είναι πραγματικά ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο για εμάς υπό τις τρέχουσες συνθήκες», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Βοσνίας, Τζεβάντ Αλίχοτζιτς.

Το περιστατικό εξέπληξε ακόμη και τον ίδιο τον Ντζάναν Μούσα, ο οποίος εξέφρασε την απογοήτευσή του μ’ ένα story που ανήρτησε στο Instagram, επαναλαμβάνοντας την προθυμία του να εκπροσωπήσει τη χώρα του.

«Χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση προς εμένα ή οποιονδήποτε στην ομάδα μου, λάβαμε αυτήν την πληροφορία σήμερα. Για να το θέσω ήπια, είμαι σοκαρισμένος, καθώς είναι η πρώτη φορά που το ακούω», έγραψε ο παίκτης.

Ο 27χρονος γκαρντ/φόργουορντ συμπλήρωσε: «Όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν με τραυματισμούς, όταν παρουσιάστηκε ιατρική τεκμηρίωση, το κοινό δεν ενημερώθηκε και δεν είχα πλέον την ενέργεια να συνεχίσω να δικαιολογώ τον εαυτό μου. Παρά τα πάντα, ελπίζω ότι η χώρα που αγαπώ και για την οποία παίζω θα βρει μια λύση σε αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση και θα μας σώσει όλους από μεγάλη αμηχανία! Είμαι έτοιμος και πρόθυμος να παίξω!».