Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας, όπως και ο Άρνας Μπουτκέβιτσους, αναμένεται να τεθούν στην διάθεση της εθνικής Λιθουανίας για την κρίσιμη αναμέτρηση με την Βοσνία στο Σαράγεβο.

Η επιβλητική εμφάνιση της Λιθουανίας απέναντι στη Σερβία και η εύκολη επικράτηση με 97-78 στην Κλαϊπέντα έκαναν ακόμα πιο «must win» την αναμέτρηση με την Βοσνία την ερχόμενη Κυριακή (29/11, 19:00) στο Σαράγεβο.

Γι' αυτόν τον λόγο άλλωστε θα ενισχύσουν το συγκρότημα της χώρας τους, τόσο ο Γιόνας Βαλαντσιούνας όσο και ο Άρνας Μπουτκέβιτσους της Ζάλγκιρις Κάουνας, οι οποίοι αγωνίστηκαν το βράδυ της Τετάρτης στην αναμέτρηση της Euroleague με αντίπαλο την Ρεάλ στη Μαδρίτη.

Η Λιθουανία (5-4) βρίσκεται στην 4η θέση του 10ου Ομίλου, μόλις μία νίκη πίσω από τη Σερβία (6-3) και την Ιταλία (6-3). Η Τουρκία (8-1) οδηγεί την κούρσα και έχει ήδη εξασφαλίσει το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ η Ισλανδία (4-5) και η Βοσνία Ερζεγοβίνη (3-6) καταλαμβάνουν τις δύο τελευταίες θέσεις.

Με μόλις τρία παιχνίδια να απομένουν και δύο εισιτήρια πρόκρισης ακόμη ανοιχτά, η Λιθουανία ουσιαστικά δεν έχει κανένα περιθώριο για ήττες και γι' αυτόν τον λόγο ήταν απαραίτητη η παρουσία του Λιθουανού σούπερ σταρ για το ματς του Σαράγεβο.