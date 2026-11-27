Βαλαντσιούνας: Ενισχύει τη Λιθουανία για το παιχνίδι με την Βοσνία
Η επιβλητική εμφάνιση της Λιθουανίας απέναντι στη Σερβία και η εύκολη επικράτηση με 97-78 στην Κλαϊπέντα έκαναν ακόμα πιο «must win» την αναμέτρηση με την Βοσνία την ερχόμενη Κυριακή (29/11, 19:00) στο Σαράγεβο.
Γι' αυτόν τον λόγο άλλωστε θα ενισχύσουν το συγκρότημα της χώρας τους, τόσο ο Γιόνας Βαλαντσιούνας όσο και ο Άρνας Μπουτκέβιτσους της Ζάλγκιρις Κάουνας, οι οποίοι αγωνίστηκαν το βράδυ της Τετάρτης στην αναμέτρηση της Euroleague με αντίπαλο την Ρεάλ στη Μαδρίτη.
Η Λιθουανία (5-4) βρίσκεται στην 4η θέση του 10ου Ομίλου, μόλις μία νίκη πίσω από τη Σερβία (6-3) και την Ιταλία (6-3). Η Τουρκία (8-1) οδηγεί την κούρσα και έχει ήδη εξασφαλίσει το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ η Ισλανδία (4-5) και η Βοσνία Ερζεγοβίνη (3-6) καταλαμβάνουν τις δύο τελευταίες θέσεις.
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Με μόλις τρία παιχνίδια να απομένουν και δύο εισιτήρια πρόκρισης ακόμη ανοιχτά, η Λιθουανία ουσιαστικά δεν έχει κανένα περιθώριο για ήττες και γι' αυτόν τον λόγο ήταν απαραίτητη η παρουσία του Λιθουανού σούπερ σταρ για το ματς του Σαράγεβο.
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