Ο Αντώνης Καλκαβούρας σχολιάζει την χειρότερη εμφάνιση της «γαλανόλευκης» που μπορεί να θυμηθεί, απαριθμεί τις ζημιές της ήττας από την Γεωργία, αναρωτιέται πότε θα ξαναδούμε τον “Greek Greak” με το εθνόσημο και έχει κάκιστο προαίσθημα για την επόμενη 5ετία του ελληνικού μπάσκετ.

Για να γίνει αντιληπτό πόσο «αποκαρδιωτική» ήταν η εικόνα της «επίσημης αγαπημένης» σε ένα ματς που ήταν ο απόλυτος τελικός ώστε να υπάρξει ουσιαστική συνέχεια, αρκεί να συνειδητοποιήσει κάποιος ότι μαζέψαμε 20 περισσότερα επιθετικά ριμπάουντ από την Γεωργία των 20 λαθών και των 11 αναπάντητων πόντων μέσα σε 40 δευτερόλεπτα για να μας κλέψει την νίκη (88-92).

Μιλάμε για ένα ματς, στο οποίο ήμασταν πολύ κατώτεροι των περιστάσεων και των προσδοκιών και ουσιαστικά πέσαμε από την Ακρόπολη και προσγειωθήκαμε σε πάπλωμα! Αναφέρομαι στο πολύ συζητήσιμο φάουλ που έστειλε τον Ντόρσεϊ στις βολές (έβαλε 2/3 ) και το παιχνίδι στην παράταση, προσφέροντάς μας την ευκαιρία να ξυπνήσουμε και με το momentum και το σπρώξιμο του κόσμου να πετύχουμε το πλέον αυτονόητο...

Δηλαδή τη νίκη έστω με μισό μηδέν, ώστε να ισοβαθμήσουμε με τους Γεωργιανούς και ακόμη και αν χάσουμε στην Ισπανία, να έχουμε την ευκαιρία μας στον τελευταίο αγώνα των προκριματικών, την 1η Μαρτίου στην Τιφλίδα.

Γιατί η αλήθεια είναι ότι το δύσκολο και το πιο κομβικό ματς για την Εθνική μας, ήταν το χθεσινό (26/11) στο “T-Center”, όπου παραταχθήκαμε χωρίς δύο πολύ σημαντικούς παίκτες (Καλάθη και Λαρεντζάκη) και με τον Ντόρσεϊ να προέρχεται από αγωνιστική απραξία 1,5 μήνα!

Αλλά αν τα δικά μας προβλήματα ήταν διόλου ευκαταφρόνητα, τι να πεις κανείς για την αντίπαλό μας, που ήξερε από το καλοκαίρι ότι στους αγώνες του Νοεμβρίου, δεν θα είχε στην διάθεσή της τους δύο NBAers (Μαμουκελαβσίλι των Λέικερς και τον Μπιτάτζε της Μάτζικ).

Δηλαδή τους παίκτες, χάρη στους οποίους έγινε εφικτή η διεκδίκηση της πρόκρισης και που ήταν υπεύθυνοι για 31 από τους πόντους, 15 από τα ριμπάουντ και 6,5 από τις ασίστ που είχαν και οι δύο μαζί στα τρία νικηφόρα παιχνίδια των προκριματικών που έδωσαν το παρών (με Ισπανία, και Μαυροβούνιο εντός και με την Πορτογαλία εκτός).

Κοινώς, το εμπόδιο που κληθήκαμε να ξεπεράσουμε ήταν το πλέον βατό για τις δυνατότητες που θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχουμε ως μπασκετικό έθνος (έστω παίξαμε χωρίς τους διεθνείς που έχουν υποχρεώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες (Αντετοκούνμπο, Αβδάλας, Σαμοντούροβ, Ζούγρης και Λιοτόπουλος).

Από την άποψη ότι και οι εννέα από τους δώδεκα παίκτες που επέλεξε ο Σπανούλης στην 12άδα έχουν ή είχαν πρόσφατες παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο της Euroleague (εξαίρεση ο Χουγκάζ, ο Καραγιαννίδης και ο Νικολαϊδης), ενώ η ομάδα του Αλεξάνταρ Ντζίκιτς είχε να αντιπαρατάξει ουσιαστικά δύο τριτοκλασάτους και δυόμιση κανονικούς!

Ο λόγος για το «αιώνιο ταλέντο», τον Ράτι Αντρονικασβίλι της Ανδόρα και τον αδιάφορο Κορσάντια που παίζει στην Α2 Ισπανίας (Αλικάντε), τον Μερκβιλάτζε που πέρασε και δεν ακούμπησε πέρυσι από τον Άρη (κατέληξε στην ολλανδική Γκρόνιγκεν), τον σουτέρ Ντούντα Σανάτζε της Πάλμα ντε Μαγιόρκα και φυσικά τον υπερηχητικό Μαρκίς Ριντ και τον Ευρωλιγκάτο, Τόκο Σενγκέλια.

Με την υποσημείωση ότι ο 35χρονος αρχηγός της Εθνικής Γεωργίας, έφτασε στην Αθήνα στις 4 τα ξημερώματα της ημέρας του αγώνα (πετώντας από το Ντουμπάι μετά τον αγώνα της ομάδας του με την Παρτίζαν) και όταν ξύπνησε, έμαθε ότι πέθανε η γιαγιά του. Και παρ’ αυτά, έπαιξε στα 44 από τα 45 λεπτά και μαζί με τον «νατουραλιζέ» guard της Μπαχτσεσεχίρ, μας νίκησαν μόνοι τους (είχαν μαζί 54 πόντους, 14 ριμπάουντ και 8 ασίστ)!

Αυτό που συνέβη στο “T-Center” δεν είναι αποτέλεσμα απλά μίας κακή βραδιάς, αλλά ένας συνδυασμός ασύλληπτων συμπτώσεων και ολιγωριών, που δείχνει το μέγεθος της ελεύθερης πτώσης στην οποία βρίσκεται το ελληνικό μπάσκετ, μόλις 14 μήνες μετά την επιστροφή του στα μετάλλια και στο βάθρο του Eurobasket.

Και όσο credit και αν αξίζουν οι διεθνείς που έχουν χύσει αίμα για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα και χαραμίσει ανεπιστρεπτί πολύτιμο προσωπικό χρόνο για να είναι παρόντες στα μεγάλα ραντεβού, πρέπει και εκείνοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους για την μπασκετική τους κατάντια.

Δεν στέκομαι σε κάποιον που συγκεκριμένα υστέρησε, ούτε εξαιρώ όλους όσοι διακρίθηκαν, γιατί ανεξαρτήτως αποτελέσματος, όλοι προσπαθούν. Απλά είναι πλέον ξεκάθαρο ότι δεν φτάνει για να θεωρούμαστε χώρα της “ελίτ” του παγκοσμίου μπάσκετ, επειδή οι Αγγελόπουλοι, ο Γιαννακόπουλος, ο Μυστακίδης και ο Σιάο ξοδεύουν περιουσίες και οι σύλλογοι μας ξεχωρίζουν.

Γιατί δεν χάσαμε από την Γεωργία... Κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας για να της επιτρέψουμε να πιστέψει ότι μπορούμε να αυτοκτονήσουμε! Αμέτρητα χαμένα lay-up και εύκολα καλάθια, παιδαριώδη λάθη, αδιανόητη επιμονή στο μακρινό σουτ λες και είμαστε οι εξαιρετικοί σουτέρ και στο τέλος το γυρίσαμε στο κατς μπας και κοροιδέψουμε τους διαιτητές.

Πιο αποκαρδιωτική εικόνα της «γαλανόλευκης» σε ένα τόσο σημαντικό ματς, με τόσο υποδεέστερο αντίπαλο, συγνώμη αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ. Όταν είσαι το νο13 στην παγκόσμια κατάταξη και μέσα σε εννέα μήνες γνωρίζεις τέσσερις ήττες από δυνάμεις (Μαυροβούνιο, Ρουμανία, Πορτογαλία και Γεωργία) ,που δεν μπορούσαν καν να φανταστούν ότι θα ήταν ανταγωνιστικές απέναντι σου, τότε είσαι άξιος της μοίρας και δεν αξίζεις καν να είσαι στο Παγκόσμιο Κύπελλο!

Θυμίζω απλά ότι στο προηγούμενο συναπάντημα με τους Γεωργιανούς, το κοντέρ έδειξε +41 (94-53)! Στην Λεμεσό για το Eurobasket 2025.

Δυστυχώς, οι Έλληνες παίκτες πλέον έχουν υποβαθμιστεί σε απόλυτους κομπάρσους (με ελάχιστες εξαιρέσεις) και το χειρότερο είναι ότι έχουν επαναπαυθεί σε αυτόν τον ρόλο, δεν έχουν μεγάλες φιλοδοξίες και δεν δουλεύουν όσο πρέπει για να επανακτήσουν τα κεκτημένα.

Μοιραία, λοιπόν, ήταν θέμα χρόνου να πλησιάσει ο κίνδυνος της πλήρους αποκαθήλωσης της Εθνικής ομάδας που είναι ο καθρέφτης της παραγωγικής διαδικασίας και προσεχώς της σταδιακής εξαφάνισης από τα ρόστερ των κορυφαίων ελληνικών ομάδων.

Η απόφαση του ΕΣΑΚΕ να προχωρήσει στην εναρμόνιση με το κοινοτικό δίκαιο που επιτρέπει την ελεύθερη διακίνηση ευρωπαίων πολιτών στην επαγγελματική αγορά (μέχρι φέτος ίσχυε «συμφωνία κυρίων» μεταξύ των ομάδων για μίνιμουμ 6 Έλληνες παίκτες στην 12άδα), δεν αποκλείεται να ανοίξει σύντομα τον δρόμο για ρόστερ που ενδεχομένως να μην έχουν κανέναν Έλληνα παίκτη στην GBL.

Παράλληλα, ο διαφαινόμενος αποκλεισμός από την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου (αυτό είναι το μοναδικό και ρεαλιστικά μακρινό σενάριο πρόκρισης), βυθίζει την «επίσημη αγαπημένη» στην μαυρίλα της επιστροφής σε «πέτρινα χρόνια» που έχουμε να ζήσουμε από την αυγή του 21ου αιώνα.

Όταν μείναμε εκτός Ολυμπιακών του Σίδνεϊ (2000) και εν συνεχεία χάσαμε το τρένο και για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2002, στην Ιντιανάπολις. Ευτυχώς για μας, τότε υπήρχε μπροστά η πρόκληση της «Αθήνα 2004», που απογείωσε ξανά το μπασκετ με την πιο επιτυχημένη 5ετία στην ιστορία της Εθνικής ομάδας (2004-2009)!

Μένοντας εκτός Παγκοσμίου, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα χάνει ουσιαστικά δύο καλοκαίρια και μπαίνει σε μία αχαρτογράφητη ταλαιπωρία με στόχο να βγει ξανά από την αφάνεια μέσω της πρόκρισης στους Ολυμπιακούς του Λος Άντζελες (2028)!

Πως θα έρθει αυτή; Κατ’ αρχάς από την 1η θέση ενός εκ των ομίλων του προ-προολυμπιακού τουρνουά που θα γίνει τον ερχόμενο Ιούλιο, που θα δώσει απευθείας πρόκριση στο προολυμπιακό που θα γίνει τον Ιούλιο του 2028 (συνήθως δίνει τρία εισιτήρια), έναν μήνα πριν την τελετή έναρξη στην «Πόλη των Αγγέλων»!