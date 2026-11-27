Όπως ανακοίνωσε η ομοσπονδία του γαλλικού μπάσκετ, ο Σιλβέν Φρανσίσκο θα είναι ο αρχηγός της εθνικής ομάδας του για το «παράθυρο» του Νοεμβρίου.

Μεγάλη τιμή για τον γκαρντ του Παναθηναϊκού ενόψει των δύο επόμενων αγώνων της εθνικής Γαλλίας για τα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Συγκεκριμένα η γαλλική ομοσπονδία μπάσκετ ανακοίνωσε ότι ο Σιλβέν Φρανσίσκο θα είναι ο αρχηγός της ομάδας για τα δύο ματς στο «παράθυρο» του Νοεμβρίου.

Όπως είναι γνωστό ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά αποτελεί τον αρχηγό των «τρικολόρ» ωστόσο αυτήν την στιγμή δεν ενισχύει την ομάδα της Γαλλίας λόγω των υποχρεώσεών του στο NBA.

Η εθνική Γαλλίας έχει 7-1 ρεκόρ στον 12ο όμιλο των Προκριματικών και έχει να αντιμετωπίσει σε αυτό το «παράθυρο» την Εσθονία στο Ταλίν (27/11, 19:00) και την Σουηδία στην Ντιζόν (30/11, 21:30).