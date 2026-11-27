Φρανσίσκο: Αρχηγός της εθνικής Γαλλίας για τα Προκριματικά
Μεγάλη τιμή για τον γκαρντ του Παναθηναϊκού ενόψει των δύο επόμενων αγώνων της εθνικής Γαλλίας για τα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.
Συγκεκριμένα η γαλλική ομοσπονδία μπάσκετ ανακοίνωσε ότι ο Σιλβέν Φρανσίσκο θα είναι ο αρχηγός της ομάδας για τα δύο ματς στο «παράθυρο» του Νοεμβρίου.
Όπως είναι γνωστό ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά αποτελεί τον αρχηγό των «τρικολόρ» ωστόσο αυτήν την στιγμή δεν ενισχύει την ομάδα της Γαλλίας λόγω των υποχρεώσεών του στο NBA.
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Η εθνική Γαλλίας έχει 7-1 ρεκόρ στον 12ο όμιλο των Προκριματικών και έχει να αντιμετωπίσει σε αυτό το «παράθυρο» την Εσθονία στο Ταλίν (27/11, 19:00) και την Σουηδία στην Ντιζόν (30/11, 21:30).
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