Τα λάθη επαναλαμβάνονται, οι αδυναμίες παραμένουν και η ήττα από τη Γεωργία φέρνει επιτακτικά στο προσκήνιο την ανάγκη για γενναίες αποφάσεις.

Η Εθνική ομάδα τα έκανε όλα λάθος στο φινάλε του αγώνα με την Γεωργία και με την ήττα στην παράταση (92-88) βρίσκεται πλέον με το ένα πόδι εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το «3 στα 3» με Ισπανία (εκτός), Ουκρανία (εντός) και Γεωργία (εκτός) ίσως να μην φτάσει ή αν φτάσει αυτό θα συμβεί με... υπερένταση και αφού συνομωτίσει το σύμπαν.

Οι διεθνείς βρέθηκαν μετά το ξεκίνημα της αναμέτρησης να κυνηγάνε τον αντίπαλο στο μεγαλύτερο μέρος με τους Σενγκέλια και Ριντ να αποτελούν τους βασικούς πυλώνες του παιχνιδιού του Αλεξάντερ Ντζίκιτς.

Βέβαια, με αγωνιστικές εκλάμψεις κατάφερε η «επίσημη αγαππημένη» να βρεθεί και στο +7, όμως φρόντισε να το απωλέσει πολύ γρήγορα, καθώς πλήρωσε τα λάθη της στο φινάλε της παράτασης.

Μπορεί την ιστορία σε μια ομάδα (πάντα) να την γράφουν οι παρόντες, αλλά απέναντι στη Γεωργία φάνηκε περισσότερο από κάθε άλλη φορά η απουσία του Νικ Καλάθη. Ο 38χρονος πόιντ γκαρντ που δεν τέθηκε στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη ήταν ο παίκτης που έλειπε για να ξεπεραστεί το εμπόδιο μιας ομάδας που είχε επίσης απουσίες όπως η ελληνική, αλλά διέθετε έναν σπουδαίο ηγέτη τον Τόρνικε Σενγκέλια που έφτασε στην Αθήνα στις 4 τα ξημερώματα και μετά από λίγες ώρες αγωνίστηκε για 44 λεπτά έχοντας 25 πόντους, 11 ριμπάουντ και 5 ασίστ!

Πλάι του είχε και τον εξαιρετικό Μαρκίς Ριντ ππου τελείωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ, τον οποίο κυνήγησε κάθε παίκτης της ελληνικής ομάδας, αλλά δεν μπόρεσε να τον περιορίσει.

Από την Εθνική ομάδα ο Τάιλερ Ντόρσεϊ που έμεινε για 44 ημέρες εκτός δράσης είχε μεταπτώσεις στην απόδοση του, αλλά αποτέλεσε μια σταθερά. Ίσως εάν ευστοχούσε και στις τρεις βολές στο τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα να μην γίνονταν συζήτηση ούτε για την συνολικά μέτρια εικόνα των διεθνών, ούτε για το αν ήταν σωστό η λάθος που ο Βασίλης Σπανούλης με χρόνο που απέμενε 28 δευτερόλεπτα και έχοντας προβάδισμα 2 πόντων επέλεξε να κάνει επίθεση μισού γηπέδου χαρίζοντας επί της ουσίας τα 14 δευτερόλεπτα στους Γεωργιανούς, ενώ θα μπορούσε να επιτεθεί από το πίσω μέρος του γηπέδου και να έχει μόλις 4 δευτερόλεπτα ο αντίπαλος.

Όλα αυτά συζητιούνται εκ των υστέρων, αλλά σε κάθε περίπτωση ο κοινός παρονομαστής ήταν ένας. Η Εθνική ομάδα από το πάθημα του καλοκαιριού και τις ήττες από την Ρουμανία και την Πορτογαλία δεν έμαθε τίποτε και την ξαναπάτησε σαν αρχάρια.

Βέβαια, όταν αυτό συμβαίνει δεύτερη φορά ίσως πρέπει να αναρωτηθούμε εάν μπορούμε κάτι καλύτερο.

Σε κάθε περίπτωση κι επειδή αρκετοί θα σπεύσουν να στοχοποιήσουν τους παίκτες που βρέθηκαν στο T-Center, αυτό που φάνηκε ξεκάθαρα είναι πως η Εθνική ομάδα έχει σοβαρό πρόβλημα αθλητικότητας. Αυτό το στοιχείο λείπει από την Ελλάδα και γι’ αυτό ίσως ήρθε η ώρα ακόμη και τώρα να το ξαναδούμε το... έργο, αλλάζοντας τους πρωταγωνιστές.

Το μήνυμα που ελήφθη μετά και το στραπάτσο με τη Γεωργία είναι πως «η αλλάζουμε ή βουλιάζουμε»!

Η ώρα της ριζικής ανανέωσης και του ολιστικού πλάνου που αφορά το ελληνικό μπάσκετ μοιάζει να έχει έρθει, καθώς ακόμη και να πετύχουμε το θαύμα της πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο, θα απαιτηθούν γενναίες αποφάσεις για το σύνολο των παικτών που θα κληθούν να εκπροσωπήσουν την χώρα στις επόμενες μεγάλες διοργανώσεις.

Επίσης το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει το ελληνικό μπάσκετ και πάνω στο οποίο θα «πατήσει» και η Εθνική ομάδα για να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Τα τρία παιχνίδια με Ισπανία, Ουκρανία και Γεωργία, ίσως αποτελέσουν την ολοκλήρωση ενός κύκλου και το άνοιγμα ενός καινούργιου, για την Εθνική ομάδα που βρίσκεται στο πιο σημαντικό σταυροδρόμι της σύγχρονης ιστορίας της.