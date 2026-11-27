Η Σερβία γνώρισε βαριά ήττα στην Κλαϊπέντα από τη Λιθουανία και ετοιμάζεται να παρουσιαστεί τελείως διαφορετική στην αναμέτρηση με την Ιταλία.

Σήμανε συναγερμός στις τάξεις της εθνικής ομάδας της Σερβίας μετά την βαριά ήττα από τη Λιθουανία με 97-78 στην «Svyturio Arena» της Κλαϊπέντα.

Η ομάδα του Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς εξακολουθεί να κρατάει την τύχη στα χέρια της έχοντας 6-3 ρεκόρ στον 10ο όμιλο των Προκριματικών ωστόσο αυτό το αποτέλεσμα θα αλλάξει πλήρως το ρόστερ της ομάδας ενόψει του αγώνα με την Ιταλία την ερχόμενη Κυριακή (29/11, 20:00) στο Βελιγράδι.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η «Mozzart Sport» οι Σέρβοι αναμένεται να παρουσιαστούν σε αυτό το παιχνίδι με 10 παίκτες από την Euroloeague θέλοντας να... αποφύγουν οποιαδήποτε περιπέτεια στην οποία μπορεί να μπουν σε περίπτωση δεύτερης σερί ήττας σε αυτό το «παράθυρο».

Συγκεκριμένα, και αν δεν αλλάξουν τα δεδομένα που επικρατούν αυτήν την στιγμή σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, ο Σέρβος εκλέκτορας θα μπορεί να ποντάρει και στην παρουσία των υπολοίπων παικτών που αγωνίζονται στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Έτσι, λοιπόν, το «παρών» αναμένεται να δώσουν επίσης οι Βασίλιε Μίτσιτς (Χάποελ Τελ Αβίβ), Μάρκο Γκούντουριτς (Αρμάνι Μιλάνο), Βλάντιμιρ Λούτσιτς (Μπάγερν Μονάχου), Φιλίπ Πετρούσεφ, Νεμάνια Ντάνγκουμπιτς (Ντουπάι), Όγκνιεν Ντόμπριτς, Ντέγιαν Νταβίντοβατς (Ερυθρός Αστέρας), Βάνια Μαρίνκοβιτς, Νίκολα Τανάσκοβιτς, Άριαν Λάκιτς (Παρτίζαν).