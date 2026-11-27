Η Εθνική Ομάδα μπάσκετ βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση όσον αφορά το εισιτήριο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έχοντας πληρώσει σε μεγάλο βαθμό και την αστοχία της στα τρίποντα.

Κάτι παραπάνω από οδυνηρή ενδέχεται να αποδειχθεί η εντός έδρας ήττα της Εθνικής μας ομάδας από την Γεωργία για την 9η αγωνιστική των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Πλέον το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο όσον αφορά την πρόκριση στο Κατάρ έχοντας μόλις 4-5 ρεκόρ τρεις αγωνιστικές πριν από το τέλος.

Ένας από τους λόγους που έχουν φέρει την «γαλανόλευκη» σε τόσο δεινή θέση είναι και το ποσοστό στα τρίποντα είναι και το (σχεδόν) άθλιο ποσοστό στα περιφερειακά σουτ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αυτά τα εννέα παιχνίδια των «παραθύρων» η Εθνική μας σουτάρει με ποσοστό μόλις 31,4% έχοντας 97/309 σουτ έξω από τα 6.75 μέτρα.

Η αστοχία συνεχίστηκε και στην αναμέτρηση με την Γεωργία όπου αστόχησε 25 φορές σε προσπάθεια για τρίποντο έχοντας μόλις 8/33 σουτ!

Στο μοναδικό παιχνίδι όπου σούταρε καλά ήταν αυτό κόντρα στην Ισπανία στις 31 Αυγούστου, όταν και είχε 15/32, ήτοι ποσοστό που άγγιξε το 47% με αποτέλεσμα να νικήσει με 108-106.

Μόλις άλλη μια φορά είχε ποσοστό πάνω από το 40% και πιο συγκεκριμένα στην αναμέτρηση με την Ρουμανία πριν από ακριβώς έναν χρόνο και δη στις 27 Νοεμβρίου 2025 με 13/30 τρίποντα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα πιο άσχημα ποσοστά έξω από τα 6.75 μέτρα συνδυάστηκαν και με τις πέντε ήττες της Εθνικής μας, έχοντας 17% απέναντι στο Μαυροβούνιο στη SUNEL Arena (6/34), 19% κόντρα στην Πορτογαλία (7/36) επίσης στο ίδιο γήπεδο και με 3ο χειρότερο το 24% στο πρόσφατο παιχνίδι με την Γεωργία.