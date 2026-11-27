Ο Στέφανος Μακρής αναλύει με την βοήθεια του Hudl Instat την ήττα της Ελλάδας από την Γεωργία. Η κλάση των Σενγκέλια-Ριντ, τα λάθη της Ελλάδας και οι συγκυρίες.

Η Ελλάδα έχασε μέσα από τα χέρια της την νίκη κόντρα στην Γεωργία, ηττήθηκε στην παράταση με 88-92 και πλέον χρειάζεται συνδυασμό αποτελεσμάτων για να προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027.

Το Gazzetta αναλύει με την βοήθεια του Hudl Instat την ήττα της Ελλάδας.

Η κλάση του Σενγκέλια και το ταλέντο του Ριντ

Η Ελλάδα μπήκε στο γήπεδο ξέροντας ότι ο καλύτερος παίκτης του παρκέ αγωνιζόταν για την Γεωργία. Ο λόγος για τον τρομερό Τορνίκε Σενγκέλια, ο οποίος έδειξε για ακόμα μία φορά την κλάση του και κουβάλησε την εθνική του, τελειώνοντας το ματς με 25 πόντους (7/15 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 11/13 βολές) 11 ριμπάουντ και 5 ασίστ (που έδωσαν άλλους 12 πόντους στην ομάδα του) σε 44 λεπτά συμμετοχής. Κοινώς, ήταν υπεύθυνος για 37 πόντους της Γεωργίας.

Ο σταρ της Ντουμπάι πήρε από το χέρι την ομάδα του στην αρχή. Δεν ήταν εύστοχος, πήρε πολλές μπάλες, αλλά εκτέλεσε και δημιούργησε. Και είναι ο τρόπο που πασάρει που τον κάνει ξεχωριστό. Ιδού ένα παράδειγμα:

Ο Σενγκέλια θέλει να ποστάρει, με όλη την άμυνα της Ελλάδας να κλείνει πάνω του. Με το που το βλέπει αυτό, δεν χάνει χρόνο και πασάρει στον Σανάντζε.

Ο Σανάντζε κάνει προσποίηση στον Παπανικολάου και ελευθερώνεται.

Ο Σανάντζε ευστοχεί σε τρίποντο.

Η συγκεκριμένη πάσα είναι απλή. Η λεπτομέρεια, όμως, είναι ότι δεν την κάνουν όλοι οι παίκτες τόσο αβίαστα, ειδικά όταν υπερέχουν ξεκάθαρα σε ταλέντο από τους συμπαίκτες τους. Ο Σενγκέλια όμως είναι παίκτης άλλης πάστας. Είναι παρουσία. Πασάρει. Και, κυρίως, έχει “gravity” (μετάφραση: Βαρύτητα). Τι σημαίνει αυτό; Ότι τραβάει πάνω του την προσοχή και δημιουργεί για τους συμπαίκτες του ακόμα και αν δεν εμπλέκεται άμεσα στην φάση. Ιδού ένα παράδειγμα:

Ο Ριντ παίζει Pick and Roll με τον Σενγκέλια. Με την Ελλάδα να κάνει αλλαγή, ο Σενγκέλια πάει προς το καλάθι. Ο Ριντ πασάρει στον Κορσάντια.

Με τον Σενγκέλια να έχει μις-ματς, όλη η άμυνα της Ελλάδας κλείνει γύρω του για να εμποδίσει την πάσα και να δώσει βοήθεια. Ο Κορσάντα το βλέπει αυτό και πασάρει στον Αντρονικασβίλι.

Ο Αντρονικασβίλι ευστοχεί σε τρίποντο.

Σε αυτή την φάση ο Σενγκέλια δεν έκανε κάτι. Ο τρόπος που απασχολεί την άμυνα, όμως, είναι αρκετός. Όταν, δε, έχει βοήθεια, τότε τα δεδομένα αλλάζουν. Και αυτή η βοήθεια ήρθε από τον Μαρκίς Ριντ, ο οποίος πήρε την σκυτάλη από την 3η περίοδο κι έπειτα και εκτέλεσε την Ελλάδα, ολοκληρώνοντας το ματς με 30 πόντους με 12/22 δίποντα, 0/1 τρίποντο και 6/8 βολές σε 42 λεπτά συμμετοχής.

Ο Αμερικανός ήταν ασταμάτητος στο δεύτερο μέρος. Αρχικά βρήκε χώρους παίζοντας Pick and Roll με τον Σενγκέλια, κάτι που του άνοιξε χώρους. Όταν βρήκε ρυθμό, δεν χρειαζόταν πλέον καν σκριν και έκανε επίθεση στο ένας εναντίον ενός, σκοράροντας συνεχώς. Η Γεωργία είχε δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα.

Η αγχωμένη Ελλάδα και τα πράγματα που πήγαν στραβά

Στο δίδυμο των Σενγκέλια-Ριντ, η Ελλάδα είχε να αντιπαρατάξει άγχος και στατικότητα. Τα πολλά χαμένα λέι-απ έδειχναν το άγχος. Η στατικότητα στην επίθεση και το γεγονός ότι πολλές φορές όλοι τα περίμεναν όλα από τις ατομικές προσπάθειες του Τάιλερ Ντόρσεϊ (17 πόντοι, αλλά με 3/12 σουτ, 8/10 βολές και 5 λάθη) και Τολιόπουλου (15 πόντοι, αλλά με 5/12 σουτ και 3 ασίστ για 4 λάθη) το έδειχναν αυτό.

Η Ελλάδα παγιδεύτηκε από την Hedge Out άμυνα των Γεωργιανών στο Pick and Roll (όπου ο ψηλός έβγαινε επιθετικά στον γκαρντ), που εναλλασsόταν σε άμυνα με αλλαγές. Δεν είχε τον παίκτη που θα σπάσει κάθετα την άμυνα των αντιπάλων και θα δημιουργήσει πλεονέκτημα, δεν έβαλε σουτ (8/33 τρίποντα), δεν εκμεταλλεύτηκε τα 24 επιθετικά ριμπάουντ της.

Η Ελλάδα ήταν στατική. Αργούσε να βρει το μις-ματς, οι περιφερειακοί της είχαν θέμα με την πιεστική άμυνα της Γεωργίας. Όταν ηρεμούσε, όμως, έβρισκε λύσεις. Έψαχνε το μις-ματς, “τάισε” τον Μήτογλου (19 πόντοι και 8 ριμπάουντ) στο post. Ο τραυματισμός του ψηλού του Παναθηναϊκού της στέρησε όμως τον καλύτερό της παίκτη.

Ακόμα κι έτσι, όμως, στο τέλος μπορούσε να πάρει την νίκη. Αρχικά, στο τέλος της κανονικής διάρκειας ο Ντόρσεϊ κέρδισε φάουλ σε τρίποντο. Είχε όμως 2/3 βολές και το ματς πήγε στην παράταση. Στο έξτρα πεντάλεπτο βρέθηκε να προηγείται με 88-81 με 57 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Έκτοτε, όμως, τα έκανε όλα λάθος και το πλήρωσε.

Στα τελευταία 57 δευτερόλεπτα, η Ελλάδα έκανε τα εξής: 1. Υπέπεσε σε παράβαση 8 δευτερολέπτων. 2. Δέχθηκε τρίποντο από τον Κορσάντα (που έχει 1/2 τρίποντα όλη την φετινή σεζόν στην Αλικάντε και πέρυσι είχε 6/40). 3. Έχασε λέι-απ και φόλοου στην επίθεσή της. 4. Χρεώθηκε με φάουλ στον Ριντ στον αιφνιδιασμό στην συνέχεια της φάσης. 5. Είδε τον Κώστα Αντετοκούνμπο να υποπίπτει σε αντιαθλητικό φάουλ στον Σενγκέλια. 6. Έχασε την μπάλα κάτω από το καλάθι της μετά από άστοχη βολή του Ριντ με το σκορ στο 88-90, δίνοντας δύο βολές στον Σενγκέλια, που διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Κάποιος μπορεί να πει πως ό,τι μπορούσε να πάει στραβά, πήγε στραβά για την Ελλάδα. Έστω ένα από αυτά να μην γινόταν, ίσως νικούσε. Αυτό όμως είναι το μπάσκετ. Παίζουν και οι δύο ομάδες. Όπως λοιπόν στο παρελθόν έχει κάνει η Ελλάδα επικές ανατροπές - που ήρθαν μέσα από λάθη αντιπάλου - αυτή την φορά είδε την άλλη πλευρά του νομίσματος.

Ανάγκη για ψυχραιμία

Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα έχασε ένα - θεωρητικά - δικό της ματς. Κανένα ματς, όμως, δεν είναι δικό σου μέχρι να τελειώσει. Η Γεωργία έδειξε τεράστια ψυχικά αποθέματα, στηρίχθηκε σε δύο σπουδαίους παίκτες και ένα σαφές αμυντικό πλάνο, αποδιοργάνωσε την Ελλάδα και - στο τέλος της ημέρας - νίκησε δίκαια. Όπως δίκαιο θα ήταν να νικούσε και η Ελλάδα. Κάτι τα λάθη της, όμως, κάτι οι συγκυρίες - όπως οι τραυματισμοί των Χουγκάζ, Μήτογλου - κάτι η τύχη, το αποτέλεσμα δεν ήρθε.

Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να πει κάποιος για το παιχνίδι με την Γεωργία, αλλά και γενικά για τα ματς που προηγήθηκαν. Αυτή την στιγμή, όμως, προέχει το ματς με την Ισπανία και η προσπάθεια της Ελλάδας να εξαντλήσει τις (λιγοστές) ελπίδες της για πρόκριση. Υπάρχει ανάγκη για ψυχραιμία από όλους. Το ταμείο θα γίνει στο τέλος.