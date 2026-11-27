Ο Γιώργος Κούβαρης γράφει για την απίστευτη «αυτοκτονία» της Εθνικής ομάδας απέναντι στην Γεωργία καθώς έχασε δικό της παιχνίδι και πλέον τρέχει (και δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι) φτάνει για τη πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Κατώτερη των περιστάσεων η Εθνική. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Καμία. Ήταν ένα ματς που έπρεπε πάση θυσία να πάρει. Με οποιοδήποτε ρόστερ. Ένα ματς που ήταν στα μέτρα της. Ένα ματς το οποίο ήταν και το πιο κρίσιμο από τη στιγμή που τα είχε κάνει… θάλασσα στο «παράθυρο» του περασμένου Ιουλίου. Άλλωστε αυτή η Γεωργία που βρέθηκε στο «Telekom Center Athens» δεν ήταν δα και κάποιο «μεγαθήριο» λόγω (και) των δικών της απουσιών. Και πάλι. Αν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί η Εθνική, πήρε αυτό που της άξιζε.

Δυστυχώς για την ελληνική ομάδα η υπόθεση της πρόκρισης στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου όχι μόνο έχει δυσκολέψει αλλά (ίσως να) ισοδυναμεί και μ’ ένα θαύμα. Και αυτό διότι όχι μόνο είναι μονόδρομος το δικό της 3/3 στα επόμενα παιχνίδια κόντρα σε Ισπανία την Κυριακή 29/11 στην Κομποστέλα και Γεωργία (εκτός), Ουκρανία (εντός) στο επόμενο «παράθυρο» του Φεβρουαρίου αλλά θα χρειαστεί και συνδυασμούς (όχι και τόσο εφικτών) αποτελεσμάτων. Και αν αποκλειστεί (που για… εκεί πάει το πράγμα) θα πρόκειται για αποτυχία επικών διαστάσεων που θα επηρεάσει και τα επόμενα καλοκαίρια.

Ίσως να κάνουμε να δούμε για κάμποσο καιρό ακόμα το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κάποιο καλοκαίρι καθώς δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει καν το εισιτήριο των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028 στο Λος Άντζελες. Για την ακρίβεια ούτε που θα μπορέσει να πάρει μέρος σε κάποιο Προολυμπιακό τουρνουά αλλά θα πρέπει να μπει σε μία τελείως διαφορετική (και άγνωστη, όσο και επίπονη) διαδικασία Οπότε πάμε καλό Eurobasket 2029 και βλέπουμε. Φέξε μου και γλίστρησα, δηλαδή.

Μαθηματικά μπορεί να έχουμε ακόμα ελπίδες πρόκρισης στο Παγκόσμιο, αλλά αν πάρουμε τη συνολική εικόνα της ομάδας μας από τον Ιούλιο και μετά, πιστεύει κανείς ότι αξίζει να βρεθεί στο Κατάρ; Όταν χάνει παιχνίδια από την Πορτογαλία (και όχι του… Κριστιάνο Ρονάλντο) και τη Ρουμανία που (σε γενικές γραμμές) δεν ξέρει καν τι εστί τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης (σ.σ.έχει να πάρει μέρος από το Eurobasket του 2017 όταν και κατετάγη 23η!), για ποιον λόγο να δικαιούται την πρόκριση; Όχι ότι δεν την θέλουμε, έτσι; Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Φυσικά και τη θέλουμε και μακάρι να την πάρουμε εάν… κοιμηθεί ο Θεός στις τρεις επόμενες αγωνιστικές του ομίλου. Αντικειμενικά όμως, γιατί να μην πάνε στο Παγκόσμιο οι υπόλοιπες ομάδες που έδειξαν μεγαλύτερη συνέπεια από την Εθνική μας; Και στην τελική, μας κέρδισαν κιόλας!

Δεν γίνονται θαύματα στις μέρες μας

Η Εθνική μας στην τελική κρατούσε την τύχη στα χέρια της. Ας κέρδιζε. Δεν νοείται να είναι μπροστά στο σκορ με 88-81 στα 58’’ δευτερόλεπτα για το τέλος της παράτασης και έχοντας πάρει ολοκληρωτικά το μομέντουμ του αγώνα και να δέχεται σερί 11-0 έως το τέλος του αγώνα. Απλά, δεν γίνεται. Ειδικά από τη στιγμή που το διακύβευμα ήταν τόσο, μα τόσο, μεγάλο. Εκεί που πήγε το ματς η ελληνική ομάδα και με τον τρόπο τον οποίο το πήγε, έπρεπε να το πάρει. Τελεία και παύλα. Και ξαναλέω. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία.

Ούτε εάν έλειπαν πολλοί παίκτες, ούτε εάν δεν υπήρχαν πολλές μέρες για προπόνηση, ούτε εάν οι προπονήσεις ήταν ελλιπείς, ούτε τίποτε απολύτως. Και η ευθύνη βαραίνει τους πάντες για αυτό το αποτέλεσμα. Τους πάντες. Και είναι κρίμα. Πραγματικά. Η Εθνική ψάχνει το θαύμα. Αν και στις μέρες μας δεν γίνονται (εύκολα) θαύματα. Βρέθηκε στο χείλος του καταστροφής. Και ψάχνει «το φιλί της ζωής» για να μην πληρώσει πολύ ακριβά το νόμισμα του (επικείμενου) αποκλεισμού από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Αν στην αντίπερα όχθη του παρκέ ήταν ομάδες με ισχυρά ρόστερ, καλύτερα από το ελληνικό, τότε λες «πάει στα κομμάτια, γίνεται». Συμβαίνει. Όμως όταν υπάρχουν ομάδες όπου τα ρόστερ τους στα τέλη Νοεμβρίου αποτελούνται από παίκτες που με δυσκολία έπαιζαν (ή και δεν έπαιζαν καν) σε μικρομεσαίες ομάδες της GBL (ή ακόμα και της Elite League) τότε πρέπει να επικρατεί προβληματισμός. Μεγάλος προβληματισμός.

Πρέπει να παρθούν σημαντικές αποφάσεις

Και ουσιαστικά η Ελλάδα έχασε από δύο παίκτες. Τον Σενγκέλια ο οποίος είχε γράψει στο κοντέρ του 66 λεπτά συμμετοχής σε διάστημα 24 ωρών καθώς την αμέσως προηγούμενη ημέρα είχε αγωνιστεί με τη φανέλα της Ντουμπάι σε ματς της Euroleague, όπως επίσης και τον Αμερικανό Μαρκίς Ριντ της Μπαχτσεσεχίρ, ο οποίος έπαιξε άλλα 42 λεπτά. Αμφότεροι πέτυχαν τους 55 από τους 92 πόντους της ομάδας τους, έκαναν ό,τι ήθελαν στο «T-Center» και δεν μπόρεσε η Εθνική μας να τους κόψει την δράση.

Ε, όταν σουτάρει και με 24% στα τρίποντα συνεχίζοντας την αστοχία των Προκριματικών όπου έχει 31% έξω από τα 6.75 μέτρα σε σύνολο εννέα αγώνων και υποπίπτει και σε 20 λάθη, δεν θα μπορούσε να περιμένει κάτι καλύτερο. Και θα μπορούσε να πει κάποιος ότι η «αυτοκτονία» της Εθνικής ήταν διπλή. Όχι μόνο επειδή δέχθηκε 11-0 σερί στην παράταση και δη σε λιγότερο από ένα λεπτό, αλλά και επειδή ο Ντόρσεϊ πέταξε στα σκουπίδια την ευκαιρία να χαρίσει τη νίκη από την κανονική διάρκεια όταν και είχε 2/3 βολές. Αν είχε ευστοχήσει και στις τρεις, τώρα θα κάναμε μια τελείως διαφορετική κουβέντα. Εν ολίγοις κρατούσε δύο φορές την τύχη στα χέρια και την έχασε εν ριπή οφθαλμού.

Τι γίνεται από εδώ και στο εξής; Η λογική λέει ότι η Εθνική θα αποκλειστεί από το Κατάρ. Αν χάσει την Κυριακή από την Ισπανία χάνει και μαθηματικά το τρένο της πρόκρισης. Εάν νικήσει (και χωρίς μάλιστα τους Μήτογλου και Χουγκάζ οι οποίοι τραυματίστηκαν κόντρα στους Γεωργιανούς) απλά θα κερδίσει λίγο χρόνο και τίποτε περισσότερο καθώς θα χρειαστεί και πολύ ευνοϊκά (για εκείνη) αποτελέσματα. Ας περιμένουμε λίγο ακόμα.

Όταν τελειώσει και μαθηματικά η περιπέτεια της ομάδας μας θα πρέπει να παρθούν σημαντικές αποφάσεις. Προς το παρόν προέχει το ματς με την Ισπανία. Όσο δύσκολο και αν φαντάζει ,τόσο με το μαχαίρι στα δόντια θα πρέπει να μπουν οι διεθνείς μας… Και ό,τι γίνει.