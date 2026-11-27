Ο Νίκος Παπαδογιάννης έκανε στο Gazzetta Magazino Post Game by Elabet μια... απαισιόδοξη πρόβλεψη αναφορικά με το μέλλον της Εθνικής μας ομάδας στις διοργανώσεις της FIBA.

Η Εθνική μας ομάδα δεν τα κατάφερε χθες (26/11) απέναντι στη Γεωργία για τα προκριματικά του Mundobasket 2027 και γνώρισε την ήττα στο «Telecom Center» με 88-92.

Το αρνητικό αυτό αποτέλεσμα έκανε την υπόθεση πρόκριση για τη Γαλανόλευκη, ακόμη πιο δύσκολη, ωστόσο ακόμη πιο δυσοίωνο φαίνεται να είναι το μέλλον της ίδιας της ομάδας στα επόμενα χρόνια, δεδομένου και του γεγονότος πως οι παλιές «καραβάνες» της Εθνικής αναμένεται να αποσυρθούν.

Στο γεγονός αυτός στάθηκε και ο Νίκος Παπαδογιάννης στο Gazzetta Magazinio Post Game by Elabet, ο οποίος τόνισε χαρακτηριστικά πως τα δύσκολα για το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη είναι μπροστά.

Συγκεκριμένα σημείωσε πως στα επόμενα χρόνια η Ελλλάδα θα είναι μία μέτρια ομάδα που θα παλεύει να τερματίσει στις θέσεις 9 και 10 των διοργανώσεων της FIBA.

«Αλλά η Εθνική από εδώ και πέρα φοβάμαι ότι πρέπει να συμβιβαστούμε ότι θα είναι μία μέτρια ομάδα. Μία ομάδα που θα την κοιτάζουν στα ίσα οι Γεωργιανοί, οι Μαυροβούνιοι, οι Ουκρανοί. Ότι δηλαδή δεν θα παίζει για μετάλλια, θα παίζει για να προκρίνεται στις διοργανώσεις και για πλασαρίσματα τύπου 8η, 9η, 10η θέση».