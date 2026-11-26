Ιταλία - Τουρκία 86-72: Πρώτη ήττα για την ομάδα του Άταμαν
Απόλυτη κυρίαρχη ήταν η Ιταλία, επικρατώντας με ευκολία της Τουρκίας με 86-72.
Οι γηπεδούχοι επέβαλαν από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης την κυριαρχία τους και με «όπλο» τους την άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο, κατάφεραν να φτάσουν ως το θετικό αποτέλεσμα.
Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Ντιούφ με 17 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Μπιρσέν με 13π.
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Τα δεκάλεπτα: 22-20, 44-41, 63-52, 86-72
|Italy
|MIN
|PTS
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|0
|Marco Spissu
|13:23
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|-
|1
|4
|3
|1
|-
|-
|-6
|4
|1
|Nico Mannion *
|22:49
|17
|7/11
|63.6%
|5/7
|71.4%
|2/4
|50%
|1/1
|100%
|-
|-
|-
|5
|2
|3
|-
|-
|15
|15
|4
|Leonardo Candi
|15:26
|5
|2/4
|50%
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1
|-
|1
|2
|3
|-
|-
|-
|9
|6
|7
|Stefano Tonut
|24:56
|7
|3/6
|50%
|2/4
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1
|6
|7
|2
|2
|1
|2
|-
|12
|14
|17
|Giampaolo Ricci
|17:54
|11
|4/9
|44.4%
|1/2
|50%
|3/7
|42.9%
|0/0
|0%
|-
|4
|4
|1
|2
|-
|-
|-
|11
|11
|24
|Francesco Ferrari *
|07:09
|2
|0/3
|0%
|0/1
|0%
|0/2
|0%
|2/3
|66.7%
|-
|3
|3
|-
|-
|1
|-
|-
|2
|0
|25
|Tommaso Baldasso
|21:45
|11
|4/9
|44.4%
|1/3
|33.3%
|3/6
|50%
|0/0
|0%
|-
|2
|2
|1
|-
|3
|2
|-
|9
|8
|30
|Guglielmo Caruso
|08:51
|2
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|-
|1
|-
|3
|-
|1
|-
|1
|4
|32
|Mirza Alibegovic
|Did Not Play
|35
|Momo Diouf *
|29:36
|17
|4/11
|36.4%
|4/11
|36.4%
|0/0
|0%
|9/12
|75%
|6
|3
|9
|3
|3
|2
|-
|2
|7
|19
|42
|Giovanni Veronesi *
|26:10
|12
|4/7
|57.1%
|2/2
|100%
|2/5
|40%
|2/2
|100%
|-
|3
|3
|-
|2
|-
|2
|1
|10
|15
|77
|John Petrucelli *
|12:01
|2
|1/4
|25%
|1/3
|33.3%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|3
|1
|-
|1
|-
|0
|3
|Team/Coaches
|1
|6
|7
|-
|-
|99
|TOTAL
|200
|86
|30/65
|46.2%
|18/36
|50%
|12/29
|41.4%
|14/18
|77.8%
|11
|27
|38
|21
|21
|11
|8
|3
|99
|Türkiye
|MIN
|PTS
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|1
|Metecan Birsen *
|25:47
|13
|5/8
|62.5%
|5/6
|83.3%
|0/2
|0%
|3/3
|100%
|1
|6
|7
|2
|2
|-
|-
|-
|-5
|19
|2
|Sehmus Hazer *
|18:06
|4
|1/5
|20%
|1/4
|25%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|1
|2
|3
|2
|1
|2
|2
|-
|-13
|5
|5
|Sertac Sanli *
|14:00
|0
|0/2
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|-
|2
|1
|-
|1
|-8
|0
|7
|Yigit Arslan
|03:02
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|-
|1
|-
|1
|-
|-
|-
|6
|1
|10
|Onuralp Bitim
|17:10
|11
|4/10
|40%
|2/5
|40%
|2/5
|40%
|1/3
|33.3%
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|1
|-14
|4
|11
|Malachi Flynn *
|27:06
|13
|3/11
|27.3%
|1/4
|25%
|2/7
|28.6%
|5/7
|71.4%
|1
|4
|5
|2
|3
|3
|1
|-
|-6
|8
|13
|Yigit Onan
|10:06
|4
|2/3
|66.7%
|2/2
|100%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|-
|2
|2
|-
|2
|-
|1
|1
|-5
|7
|14
|Furkan Haltali
|16:12
|2
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|1
|2
|3
|2
|3
|-
|-
|1
|-1
|6
|18
|Dogus Ozdemiroglu
|06:27
|5
|1/2
|50%
|1/1
|100%
|0/1
|0%
|3/3
|100%
|-
|-
|-
|2
|-
|3
|2
|1
|-5
|6
|22
|Furkan Korkmaz *
|24:09
|11
|4/7
|57.1%
|3/3
|100%
|1/4
|25%
|2/3
|66.7%
|-
|3
|3
|-
|1
|1
|-
|-
|-6
|9
|33
|Erkan Yilmaz
|12:54
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|2
|1
|-
|1
|1
|-5
|3
|55
|Kenan Sipahi
|25:01
|9
|2/3
|66.7%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|5/7
|71.4%
|-
|2
|2
|6
|2
|3
|-
|-
|-8
|11
|Team/Coaches
|1
|1
|2
|-
|-
|79
|TOTAL
|200
|72
|23/54
|42.6%
|18/32
|56.3%
|5/22
|22.7%
|21/29
|72.4%
|7
|23
|30
|18
|20
|13
|7
|6
|79
* Starters
Italy Coach: Luca Banchi
Assistant(s): Marco Ramondino, Paolo Galbiati, Adriano Vertemati
Türkiye Coach: Ergin Ataman
Assistant(s): Yakup Sekizkok, Ender Arslan, Gokhan Turan
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