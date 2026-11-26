Η Ιταλία επικράτησε εντός έδρας της Τουρκίας με 86-72, πετυχαίνοντας την 6η νίκη της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.

Απόλυτη κυρίαρχη ήταν η Ιταλία, επικρατώντας με ευκολία της Τουρκίας με 86-72.

Οι γηπεδούχοι επέβαλαν από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης την κυριαρχία τους και με «όπλο» τους την άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο, κατάφεραν να φτάσουν ως το θετικό αποτέλεσμα.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Ντιούφ με 17 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Μπιρσέν με 13π.

Τα δεκάλεπτα: 22-20, 44-41, 63-52, 86-72

Italy MIN PTS FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB 0 Marco Spissu 13:23 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 - 1 4 3 1 - - -6 4 1 Nico Mannion * 22:49 17 7/11 63.6% 5/7 71.4% 2/4 50% 1/1 100% - - - 5 2 3 - - 15 15 4 Leonardo Candi 15:26 5 2/4 50% 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 1 - 1 2 3 - - - 9 6 7 Stefano Tonut 24:56 7 3/6 50% 2/4 50% 1/2 50% 0/0 0% 1 6 7 2 2 1 2 - 12 14 17 Giampaolo Ricci 17:54 11 4/9 44.4% 1/2 50% 3/7 42.9% 0/0 0% - 4 4 1 2 - - - 11 11 24 Francesco Ferrari * 07:09 2 0/3 0% 0/1 0% 0/2 0% 2/3 66.7% - 3 3 - - 1 - - 2 0 25 Tommaso Baldasso 21:45 11 4/9 44.4% 1/3 33.3% 3/6 50% 0/0 0% - 2 2 1 - 3 2 - 9 8 30 Guglielmo Caruso 08:51 2 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 - 1 - 3 - 1 - 1 4 32 Mirza Alibegovic Did Not Play 35 Momo Diouf * 29:36 17 4/11 36.4% 4/11 36.4% 0/0 0% 9/12 75% 6 3 9 3 3 2 - 2 7 19 42 Giovanni Veronesi * 26:10 12 4/7 57.1% 2/2 100% 2/5 40% 2/2 100% - 3 3 - 2 - 2 1 10 15 77 John Petrucelli * 12:01 2 1/4 25% 1/3 33.3% 0/1 0% 0/0 0% - - - 3 1 - 1 - 0 3 Team/Coaches 1 6 7 - - 99 TOTAL 200 86 30/65 46.2% 18/36 50% 12/29 41.4% 14/18 77.8% 11 27 38 21 21 11 8 3 99

Türkiye MIN PTS FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB 1 Metecan Birsen * 25:47 13 5/8 62.5% 5/6 83.3% 0/2 0% 3/3 100% 1 6 7 2 2 - - - -5 19 2 Sehmus Hazer * 18:06 4 1/5 20% 1/4 25% 0/1 0% 2/2 100% 1 2 3 2 1 2 2 - -13 5 5 Sertac Sanli * 14:00 0 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 - 2 1 - 1 -8 0 7 Yigit Arslan 03:02 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 - 1 - 1 - - - 6 1 10 Onuralp Bitim 17:10 11 4/10 40% 2/5 40% 2/5 40% 1/3 33.3% - - - - 2 - - 1 -14 4 11 Malachi Flynn * 27:06 13 3/11 27.3% 1/4 25% 2/7 28.6% 5/7 71.4% 1 4 5 2 3 3 1 - -6 8 13 Yigit Onan 10:06 4 2/3 66.7% 2/2 100% 0/1 0% 0/0 0% - 2 2 - 2 - 1 1 -5 7 14 Furkan Haltali 16:12 2 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0/1 0% 1 2 3 2 3 - - 1 -1 6 18 Dogus Ozdemiroglu 06:27 5 1/2 50% 1/1 100% 0/1 0% 3/3 100% - - - 2 - 3 2 1 -5 6 22 Furkan Korkmaz * 24:09 11 4/7 57.1% 3/3 100% 1/4 25% 2/3 66.7% - 3 3 - 1 1 - - -6 9 33 Erkan Yilmaz 12:54 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% - - - 2 1 - 1 1 -5 3 55 Kenan Sipahi 25:01 9 2/3 66.7% 2/3 66.7% 0/0 0% 5/7 71.4% - 2 2 6 2 3 - - -8 11 Team/Coaches 1 1 2 - - 79 TOTAL 200 72 23/54 42.6% 18/32 56.3% 5/22 22.7% 21/29 72.4% 7 23 30 18 20 13 7 6 79

* Starters

Italy Coach: Luca Banchi

Assistant(s): Marco Ramondino, Paolo Galbiati, Adriano Vertemati

Türkiye Coach: Ergin Ataman

Assistant(s): Yakup Sekizkok, Ender Arslan, Gokhan Turan