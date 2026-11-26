Διαβάστε όλα όσα είπε στις δηλώσεις του ο Κώστας Παπανικολάου, μετά την ήττα της Εθνικής Ελλάδος από τη Γεωργία.

Ο Κώστας Παπανικολάου στις δηλώσεις του ήταν καταρρακωμένος μετά την ήττα της Εθνικής από τη Γεωργία.

Ο αρχηγός της Ελλάδας, αναφέρθηκε στα λάθη που έκανε η «γαλανόλευκη», ενώ τοποθετήθηκε και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Εθνική.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κώστας Παπανικολάου:

«Δεν υπάρχουν πολλά λόγια. Νομίζω ότι το τρίποντο που δεχθήκαμε από τον Κορσάντια άλλαξε κάποια δεδομένα. Υπήρχαν πάρα πολλές φάσεις. Θα μπορούσα να αναφέρω πολλές φάσεις, αντίστοιχα και δικές μου. Δεν μπορείς να τα αποδώσεις όλα στην τύχη. Είναι μια κακή ήττα, που σίγουρα στενοχωρεί και πονάει.

Ακόμα και ο Ντίνος, που ήταν ο καλύτερος παίκτης μας σήμερα, δεν τον είχαμε στα τελευταία λεπτά. Τα παιδιά έκαναν μεγάλη προσπάθεια»

Για το αν υπήρχε άγχος:

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει άγχος. Ήμασταν έτοιμοι για το ματς. Δεν ξέρω αν υπήρχε υπερβολική σιγουριά. Ακόμα και στην τελευταία φάση, πριν από τις βολές τους, έχω καθαρό επιθετικό ριμπάουντ, βλέπω το λάθος και το τελείωμα είναι κακό.

Είναι από τις φορές που δεν έχω λόγια και λέξεις για να περιγράψω αυτό που συνέβη.

Έχουμε το παραθυράκι των τριών νικών και θα κοιτάξουμε να το διεκδικήσουμε. Ακόμα και ο Χουγκάζ έχει γυρίσει το πόδι του και δεν μπορεί να μας βοηθήσει πλέον.

Αυτές είναι φάσεις του αγώνα που μπορούν να συμβούν σε όλες τις ομάδες.

Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να καλύψουμε τις απουσίες ενόψει της Ισπανίας. Όλα είναι κομμάτι του παιχνιδιού. Πρέπει να παλέψουμε, να δώσουμε μια μάχη για 40 λεπτά και να κρατήσουμε όσες πιθανότητες έχουμε με το μέρος μας.

Το δύσκολο κομμάτι είναι να βρούμε αποθέματα ενέργειας για ένα απαιτητικό παιχνίδι, μετά από ένα ματς που μας πήρε πολλή ενέργεια και τις ατυχίες που είχαμε.

Νομίζω ότι αυτό είναι χαρακτηριστικό της δικής μας Εθνικής. Δεν θέλω να πω πράγματα που σκέφτομαι, γιατί θα ακουστούν σαν δικαιολογίες και δεν θέλω να χρησιμοποιήσω δικαιολογίες.

Ας δούμε τις δωδεκάδες με τις οποίες έχουμε αγωνιστεί στα παράθυρα. Είναι δύσκολο και για τη συνοχή της ομάδας. Είναι δύσκολο να είμαστε στην ίδια σελίδα, καθώς όλα είναι διαφορετικά. Δεν θέλω, όμως, να ακουστεί σαν δικαιολογία. Αγωνιζόμαστε στην Εθνική ομάδα, είμαστε σε δύσκολη θέση και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε».

Για τα λάθη:

«Δεν μπορούμε να σταυρώσουμε ένα παιδί για ένα λάθος. Θα μπορούσε να είναι ο καθένας από εμάς. Είναι κακό όταν συμβαίνει. Πρέπει να δούμε τους πόντους που δεχτήκαμε και να αναλύσουμε τα λάθη μας. Τις ήττες από την Πορτογαλία και το Μαυροβούνιο. Αυτό είναι που πληρώνουμε αυτή τη στιγμή.

Έχουμε μείνει πίσω, αλλά όσο έχουμε αυτό το παράθυρο, θα προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε τις πιθανότητές μας».