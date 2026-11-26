Η Ισλανδία πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και πήρε μία σπουδαία νίκη επί της Βοσνίας με 113-101.

Μετά από δύο βαριές ήττες, κόντρα σε Σερβία και Τουρκία, η Ισλανδία έβγαλε αντίδραση και πήρε μία μεγάλη νίκη. Υποδέχθηκε τη Βοσνία για την τρίτη αγωνιστική της β' φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και επικράτησε με 113-101, σε ένα τρομερό ματς.

Με αυτή τη νίκη, η Ισλανδία ξεπέρασε τη Βοσνία στη βαθμολογία και έφτασε τις τέσσερις νίκες στον 10ο όμιλο. Για τους γηπεδούχους, έκανε φανταστικό παιχνίδι ο Έλβαρ Φρίντρικσον, ο οποίος τελείωσε με 30 πόντους (6/8 βολές, 3/5 δίποντα, 6/7 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη σε 27 λεπτά.

Για τη Βοσνία ξεχώρισε ο Εμίρ Σουλεϊμάνοβιτς με 20 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 1 λάθος.

Τα δεκάλεπτα: 32-23, 60-57, 84-72, 113-101

ICELAND - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ # Παίκτης MIN PTS FG 2PT 3PT FT OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF 6 Jón Axel Guðmundsson * 31:51 18 6/13 (46.15%) 4/7 (57.14%) 2/6 (33.33%) 4/5 (80%) 0 3 3 3 2 0 1 0 +12 17 10 Elvar Friðriksson * 27:16 30 9/12 (75%) 3/5 (60%) 6/7 (85.71%) 6/8 (75%) 1 3 4 10 1 2 2 0 +12 39 14 Kristinn Pálsson * 27:48 20 6/8 (75%) 0/1 (0%) 6/7 (85.71%) 2/2 (100%) 1 3 4 3 2 2 0 0 +9 23 32 Tryggvi Hlinason * 20:13 11 4/6 (66.67%) 4/6 (66.67%) 0/0 (0%) 3/4 (75%) 1 3 4 1 5 1 0 2 +12 14 34 Styrmir Þrastarson * 19:16 5 1/5 (20%) 1/4 (25%) 0/1 (0%) 3/4 (75%) 0 4 4 2 1 0 0 1 +7 7 3 Ægir Steinarsson 15:30 2 1/3 (33.33%) 1/3 (33.33%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 1 1 2 1 0 0 0 +4 3 5 Hilmar Henningsson 08:01 5 2/3 (66.67%) 1/2 (50%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) 0 1 1 0 2 0 0 0 +2 5 9 Þórir Þorbjarnarson 00:00 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Kári Jónsson 00:00 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Martin Hermannsson 26:30 16 5/11 (45.45%) 1/6 (16.67%) 4/5 (80%) 2/2 (100%) 0 2 2 7 2 1 1 0 +11 19 18 Sigurður Pétursson 00:27 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 24 Haukur Pálsson 23:07 6 3/3 (100%) 3/3 (100%) 0/0 (0%) 0/2 (0%) 0 3 3 2 3 0 1 0 -6 10 - Team / Coaches - - - - - - 2 0 2 - 0 0 - - - - - ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL) 200:00 113 37/64 (57.81%) 18/37 (48.65%) 19/27 (70.37%) 20/27 (74.07%) 5 23 28 30 19 6 5 3 - 140