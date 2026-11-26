Ισλανδία - Βοσνία 113-101: Ματσάρα και μεγάλη νίκη για τους Ισλανδούς
Μετά από δύο βαριές ήττες, κόντρα σε Σερβία και Τουρκία, η Ισλανδία έβγαλε αντίδραση και πήρε μία μεγάλη νίκη. Υποδέχθηκε τη Βοσνία για την τρίτη αγωνιστική της β' φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και επικράτησε με 113-101, σε ένα τρομερό ματς.
Με αυτή τη νίκη, η Ισλανδία ξεπέρασε τη Βοσνία στη βαθμολογία και έφτασε τις τέσσερις νίκες στον 10ο όμιλο. Για τους γηπεδούχους, έκανε φανταστικό παιχνίδι ο Έλβαρ Φρίντρικσον, ο οποίος τελείωσε με 30 πόντους (6/8 βολές, 3/5 δίποντα, 6/7 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη σε 27 λεπτά.
Για τη Βοσνία ξεχώρισε ο Εμίρ Σουλεϊμάνοβιτς με 20 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 1 λάθος.
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
Τα δεκάλεπτα: 32-23, 60-57, 84-72, 113-101
|ICELAND - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
|#
|Παίκτης
|MIN
|PTS
|FG
|2PT
|3PT
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|6
|Jón Axel Guðmundsson *
|31:51
|18
|6/13 (46.15%)
|4/7 (57.14%)
|2/6 (33.33%)
|4/5 (80%)
|0
|3
|3
|3
|2
|0
|1
|0
|+12
|17
|10
|Elvar Friðriksson *
|27:16
|30
|9/12 (75%)
|3/5 (60%)
|6/7 (85.71%)
|6/8 (75%)
|1
|3
|4
|10
|1
|2
|2
|0
|+12
|39
|14
|Kristinn Pálsson *
|27:48
|20
|6/8 (75%)
|0/1 (0%)
|6/7 (85.71%)
|2/2 (100%)
|1
|3
|4
|3
|2
|2
|0
|0
|+9
|23
|32
|Tryggvi Hlinason *
|20:13
|11
|4/6 (66.67%)
|4/6 (66.67%)
|0/0 (0%)
|3/4 (75%)
|1
|3
|4
|1
|5
|1
|0
|2
|+12
|14
|34
|Styrmir Þrastarson *
|19:16
|5
|1/5 (20%)
|1/4 (25%)
|0/1 (0%)
|3/4 (75%)
|0
|4
|4
|2
|1
|0
|0
|1
|+7
|7
|3
|Ægir Steinarsson
|15:30
|2
|1/3 (33.33%)
|1/3 (33.33%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|1
|1
|2
|1
|0
|0
|0
|+4
|3
|5
|Hilmar Henningsson
|08:01
|5
|2/3 (66.67%)
|1/2 (50%)
|1/1 (100%)
|0/0 (0%)
|0
|1
|1
|0
|2
|0
|0
|0
|+2
|5
|9
|Þórir Þorbjarnarson
|00:00
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|Kári Jónsson
|00:00
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|Martin Hermannsson
|26:30
|16
|5/11 (45.45%)
|1/6 (16.67%)
|4/5 (80%)
|2/2 (100%)
|0
|2
|2
|7
|2
|1
|1
|0
|+11
|19
|18
|Sigurður Pétursson
|00:27
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-3
|0
|24
|Haukur Pálsson
|23:07
|6
|3/3 (100%)
|3/3 (100%)
|0/0 (0%)
|0/2 (0%)
|0
|3
|3
|2
|3
|0
|1
|0
|-6
|10
|-
|Team / Coaches
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|0
|2
|-
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL)
|200:00
|113
|37/64 (57.81%)
|18/37 (48.65%)
|19/27 (70.37%)
|20/27 (74.07%)
|5
|23
|28
|30
|19
|6
|5
|3
|-
|140
|BOSNIA AND HERZEGOVINA - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
|#
|Παίκτης
|MIN
|PTS
|FG
|2PT
|3PT
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|3
|Amar Alibegović *
|20:48
|12
|4/8 (50%)
|3/6 (50%)
|1/2 (50%)
|3/4 (75%)
|3
|3
|6
|2
|2
|1
|0
|2
|-12
|16
|5
|Edin Atić *
|19:16
|5
|2/7 (28.57%)
|1/5 (20%)
|1/2 (50%)
|0/0 (0%)
|0
|1
|1
|4
|1
|0
|0
|0
|-11
|5
|17
|Aleksandar Lazić *
|14:25
|3
|1/3 (33.33%)
|0/2 (0%)
|1/1 (100%)
|0/0 (0%)
|0
|1
|1
|1
|3
|1
|1
|0
|-16
|3
|22
|Emir Sulejmanović *
|23:01
|20
|8/12 (66.67%)
|4/7 (57.14%)
|4/5 (80%)
|0/0 (0%)
|1
|3
|4
|3
|3
|1
|2
|1
|-11
|25
|31
|Xavier Castañeda *
|21:08
|9
|3/7 (42.86%)
|0/1 (0%)
|3/6 (50%)
|0/0 (0%)
|0
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|0
|-18
|5
|4
|Adnan Arslanagić
|05:51
|0
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|3
|1
|0
|0
|0
|+2
|2
|7
|Adin Vrabac
|19:31
|18
|7/7 (100%)
|4/4 (100%)
|3/3 (100%)
|1/2 (50%)
|0
|2
|2
|4
|3
|1
|0
|0
|-2
|22
|9
|Amar Gegić
|25:19
|17
|5/11 (45.45%)
|2/5 (40%)
|3/6 (50%)
|4/4 (100%)
|1
|1
|2
|2
|4
|0
|1
|1
|-3
|17
|19
|Darko Talić
|25:11
|4
|1/5 (20%)
|1/2 (50%)
|0/3 (0%)
|2/2 (100%)
|0
|3
|3
|6
|0
|5
|0
|0
|0
|4
|25
|Nikola Marić
|13:47
|13
|4/4 (100%)
|4/4 (100%)
|0/0 (0%)
|5/7 (71.43%)
|3
|5
|8
|0
|3
|1
|0
|1
|+3
|19
|30
|Haris Delalić
|02:53
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-2
|0
|35
|Alen Pjanić
|08:50
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|2
|2
|2
|2
|0
|0
|0
|+10
|4
|-
|Team / Coaches
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|1
|3
|-
|1
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL)
|200:00
|101
|35/65 (53.85%)
|19/36 (52.78%)
|16/29 (55.17%)
|15/19 (78.95%)
|10
|23
|33
|28
|25
|13
|4
|5
|-
|122
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.