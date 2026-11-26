Η Πορτογαλία υπερασπίστηκε την έδρα της και πήρε μία πολύ σημαντική νίκη επί της Ουκρανίας με 95-90.

Εξαιρετικό παιχνίδι στην Πορτογαλία, με τους γηπεδούχους να είναι αυτοί που πανηγύρισαν στο φινάλε. Η Πορτογαλία υποδέχθηκε την Ουκρανία για την τρίτη αγωνιστική της β' φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και πήρε μία πολύ σημαντική νίκη με 95-90.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Μάριο Γκόμες έφτασε τις πέντε νίκες και ανέβηκε πάνω από την Ελλάδα και το Μαυροβούνιο, που έχουν από τέσσερις αντίστοιχα.

Πολυτιμότεροι παίκτες για την Πορτογαλία ήταν οι Ντιόγκο Μπρίτο (20 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ) και Ράφαελ Λισμπόα (26 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 8 ασίστ), οι οποίοι έμοιαζαν... ασταμάτητοι.

Για την Ουκρανία ξεχώρισε ο Μαξίμ Σούλγκα, με 18 πόντους, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ,1 κλέψιμο και 2 λάθη.

Τα δεκάλεπτα: 25-25, 42-48, 70-67, 95-90

PORTUGAL - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ # Παίκτης MIN PTS FG 2PT 3PT FT OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF 0 Diogo Brito * 31:54 20 7/8 (87.5%) 4/4 (100%) 3/4 (75%) 3/4 (75%) 1 8 9 2 3 0 0 0 +12 29 5 Travante Williams * 23:58 14 5/13 (38.46%) 4/9 (44.44%) 1/4 (25%) 3/4 (75%) 1 0 1 1 3 1 3 0 -6 9 11 Miguel Queiroz * 23:55 10 5/8 (62.5%) 5/7 (71.43%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 2 1 3 2 2 0 0 0 +14 12 14 Daniel Relvão * 16:45 5 2/4 (50%) 2/4 (50%) 0/0 (0%) 1/2 (50%) 1 3 4 0 3 1 0 3 +19 8 28 Rafael Lisboa * 24:32 26 7/13 (53.85%) 3/5 (60%) 4/8 (50%) 8/9 (88.89%) 0 2 2 8 3 0 0 0 +14 29 2 Vladyslav Voytso 16:05 3 1/3 (33.33%) 0/0 (0%) 1/3 (33.33%) 0/0 (0%) 0 2 2 1 1 2 0 0 -9 2 3 Ricardo Monteiro 05:59 0 0/3 (0%) 0/2 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 1 1 2 0 3 0 0 0 -6 -1 6 Francisco Amarante 21:25 3 1/6 (16.67%) 0/3 (0%) 1/3 (33.33%) 0/0 (0%) 1 4 5 4 3 0 0 2 +9 9 8 Gonçalo Delgado 17:16 10 2/6 (33.33%) 2/6 (33.33%) 0/0 (0%) 6/6 (100%) 4 3 7 0 3 3 0 0 -8 10 10 António Monteiro 00:00 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Anthony Da Silva 15:28 4 2/5 (40%) 2/4 (50%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0 1 1 3 1 3 0 0 -9 2 22 Nuno Sá 02:43 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 1 1 2 0 0 1 0 0 -5 1 - Team / Coaches - - - - - - 4 0 4 - 0 1 - - - - - ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL) 200:00 95 32/69 (46.38%) 22/44 (50%) 10/25 (40%) 21/25 (84%) 16 26 42 21 25 12 3 5 - 118