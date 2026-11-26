Πορτογαλία - Ουκρανία 95-90: Έφτασε τις 5 νίκες με τρομερούς Μπρίτο και Λισμπόα
Εξαιρετικό παιχνίδι στην Πορτογαλία, με τους γηπεδούχους να είναι αυτοί που πανηγύρισαν στο φινάλε. Η Πορτογαλία υποδέχθηκε την Ουκρανία για την τρίτη αγωνιστική της β' φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και πήρε μία πολύ σημαντική νίκη με 95-90.
Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Μάριο Γκόμες έφτασε τις πέντε νίκες και ανέβηκε πάνω από την Ελλάδα και το Μαυροβούνιο, που έχουν από τέσσερις αντίστοιχα.
Πολυτιμότεροι παίκτες για την Πορτογαλία ήταν οι Ντιόγκο Μπρίτο (20 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ) και Ράφαελ Λισμπόα (26 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 8 ασίστ), οι οποίοι έμοιαζαν... ασταμάτητοι.
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Για την Ουκρανία ξεχώρισε ο Μαξίμ Σούλγκα, με 18 πόντους, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ,1 κλέψιμο και 2 λάθη.
Τα δεκάλεπτα: 25-25, 42-48, 70-67, 95-90
|PORTUGAL - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
|#
|Παίκτης
|MIN
|PTS
|FG
|2PT
|3PT
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|0
|Diogo Brito *
|31:54
|20
|7/8 (87.5%)
|4/4 (100%)
|3/4 (75%)
|3/4 (75%)
|1
|8
|9
|2
|3
|0
|0
|0
|+12
|29
|5
|Travante Williams *
|23:58
|14
|5/13 (38.46%)
|4/9 (44.44%)
|1/4 (25%)
|3/4 (75%)
|1
|0
|1
|1
|3
|1
|3
|0
|-6
|9
|11
|Miguel Queiroz *
|23:55
|10
|5/8 (62.5%)
|5/7 (71.43%)
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|2
|1
|3
|2
|2
|0
|0
|0
|+14
|12
|14
|Daniel Relvão *
|16:45
|5
|2/4 (50%)
|2/4 (50%)
|0/0 (0%)
|1/2 (50%)
|1
|3
|4
|0
|3
|1
|0
|3
|+19
|8
|28
|Rafael Lisboa *
|24:32
|26
|7/13 (53.85%)
|3/5 (60%)
|4/8 (50%)
|8/9 (88.89%)
|0
|2
|2
|8
|3
|0
|0
|0
|+14
|29
|2
|Vladyslav Voytso
|16:05
|3
|1/3 (33.33%)
|0/0 (0%)
|1/3 (33.33%)
|0/0 (0%)
|0
|2
|2
|1
|1
|2
|0
|0
|-9
|2
|3
|Ricardo Monteiro
|05:59
|0
|0/3 (0%)
|0/2 (0%)
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|1
|1
|2
|0
|3
|0
|0
|0
|-6
|-1
|6
|Francisco Amarante
|21:25
|3
|1/6 (16.67%)
|0/3 (0%)
|1/3 (33.33%)
|0/0 (0%)
|1
|4
|5
|4
|3
|0
|0
|2
|+9
|9
|8
|Gonçalo Delgado
|17:16
|10
|2/6 (33.33%)
|2/6 (33.33%)
|0/0 (0%)
|6/6 (100%)
|4
|3
|7
|0
|3
|3
|0
|0
|-8
|10
|10
|António Monteiro
|00:00
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17
|Anthony Da Silva
|15:28
|4
|2/5 (40%)
|2/4 (50%)
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|1
|1
|3
|1
|3
|0
|0
|-9
|2
|22
|Nuno Sá
|02:43
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|1
|1
|2
|0
|0
|1
|0
|0
|-5
|1
|-
|Team / Coaches
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|0
|4
|-
|0
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL)
|200:00
|95
|32/69 (46.38%)
|22/44 (50%)
|10/25 (40%)
|21/25 (84%)
|16
|26
|42
|21
|25
|12
|3
|5
|-
|118
|UKRAINE - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
|#
|Παίκτης
|MIN
|PTS
|FG
|2PT
|3PT
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|2
|Maksym Shulga *
|33:09
|18
|6/11 (54.55%)
|4/5 (80%)
|2/6 (33.33%)
|4/5 (80%)
|2
|3
|5
|7
|3
|2
|1
|0
|0
|23
|11
|Oleksandr Lypovyy *
|18:07
|5
|2/5 (40%)
|1/1 (100%)
|1/4 (25%)
|0/0 (0%)
|1
|2
|3
|1
|3
|0
|2
|0
|-4
|8
|13
|Viacheslav Bobrov *
|23:55
|8
|4/9 (44.44%)
|4/6 (66.67%)
|0/3 (0%)
|0/0 (0%)
|3
|1
|4
|1
|3
|0
|0
|0
|-7
|8
|44
|Dmytro Skapintsev *
|22:44
|14
|5/7 (71.43%)
|5/7 (71.43%)
|0/0 (0%)
|4/4 (100%)
|2
|3
|5
|3
|2
|1
|0
|0
|-17
|19
|50
|Oleksandr Kovliar *
|32:29
|18
|6/19 (31.58%)
|4/11 (36.36%)
|2/8 (25%)
|4/6 (66.67%)
|0
|3
|3
|4
|4
|4
|2
|0
|-14
|8
|6
|Oleksandr Kobzystyi
|24:30
|11
|3/5 (60%)
|1/2 (50%)
|2/3 (66.67%)
|3/4 (75%)
|0
|3
|3
|1
|1
|1
|0
|1
|+2
|12
|7
|Denys Lukashov
|04:44
|0
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|Daniil Shelist
|11:50
|5
|1/2 (50%)
|1/1 (100%)
|0/1 (0%)
|3/5 (60%)
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|+8
|4
|15
|Rostyslav Novitskyi
|14:07
|4
|1/2 (50%)
|1/1 (100%)
|0/1 (0%)
|2/3 (66.67%)
|0
|3
|3
|0
|4
|1
|1
|2
|+6
|7
|19
|Yehor Sushkin
|09:38
|4
|0/2 (0%)
|0/0 (0%)
|0/2 (0%)
|4/4 (100%)
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|+4
|3
|34
|Illya Tyrtyshnyk
|00:00
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|35
|Artem Kovalov
|04:47
|3
|1/1 (100%)
|0/0 (0%)
|1/1 (100%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-3
|3
|-
|Team / Coaches
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|3
|7
|-
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL)
|200:00
|90
|29/64 (45.31%)
|21/34 (61.76%)
|8/30 (26.67%)
|24/31 (77.42%)
|12
|23
|35
|18
|21
|9
|7
|3
|-
|104
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