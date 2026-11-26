Ελλάδα - Γεωργία 88-92: Τα highlights της αναμέτρησης
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Δείτε τις καλύτερες φάσεις από την ήττα της Εθνικής μας από τη Γεωργία.
Η Εθνική δεν κατάφερε να υπερασπιστεί την έδρα της κόντρα στη Γεωργία. Σε ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι για τη μάχη που δίνει για την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, γνώρισε την ήττα στο «T-Center» με 92-88.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης
@Photo credits: eurokinissi
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