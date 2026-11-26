Δείτε το φινάλε της παράτασης, όπου η Εθνική «αυτοκτόνησε», με τη Γεωργία να παίρνει το διπλό.

Η Εθνική πήγε στην παράταση κόντρα στη Γεωργία και παρότι είχε φτάσει να έχει προβάδισμα εφτά πόντων, γνώρισε την ήττα με 92-88 για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Η Ελλάδα «αυτοκτόνησε» και έκανε πολλά μαζεμένα λάθη στο τελευταίο λεπτό της παράτασης. Η Γεωργία έκανε ένα σερί 11-0 σε 48 δευτερόλεπτα, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της «γαλανόλευκης» και πήρε το διπλό.