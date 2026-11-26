Ελλάδα - Γεωργία 88-92: Οι φάσεις που πλήγωσαν την Εθνική
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Δείτε το φινάλε της παράτασης, όπου η Εθνική «αυτοκτόνησε», με τη Γεωργία να παίρνει το διπλό.
Η Εθνική πήγε στην παράταση κόντρα στη Γεωργία και παρότι είχε φτάσει να έχει προβάδισμα εφτά πόντων, γνώρισε την ήττα με 92-88 για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.
Η Ελλάδα «αυτοκτόνησε» και έκανε πολλά μαζεμένα λάθη στο τελευταίο λεπτό της παράτασης. Η Γεωργία έκανε ένα σερί 11-0 σε 48 δευτερόλεπτα, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της «γαλανόλευκης» και πήρε το διπλό.
Δείτε τις φάσεις
@Photo credits: eurokinissi
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