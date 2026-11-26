Εθνική: Τα σενάρια πρόκρισης στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Το επιθυμητό αποτέλεσμα με τη Γεωργία, δεν ήρθε για την Εθνική μας ομάδα. Η «επίσημη αγαπημένη» υποδέχθηκε την ομάδα του Τζίκιτς για την 3η αγωνιστική της β' φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ 2027 και γνώρισε την ήττα με 92-88.
Πλέον τα πράγματα έχουν γίνει πάρα πολύ δύσκολα για τη «γαλανόλευκη», η οποία θέλει κάτι σαν... θαύμα, για να μπορέσει να βρεθεί στο Κατάρ, το προσεχές καλοκαίρι.
Η Ελλάδα, θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνει το απόλυτο (3/3) στα επόμενα παιχνίδια. Δηλαδή να κερδίσει εκτός την Ισπανία (29/11), εντός την Ουκρανία (26/02) και εκτός τη Γεωργία (01/03).
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Ακόμα και να κάνει το απόλυτο η Εθνική, θα χρειαστεί και συνδυασμό αποτελεσμάτων, προκειμένου να πάρει το εισιτήριο στην τελική φάση της διοργάνωσης.
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