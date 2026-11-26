Ελλάδα - Γεωργία: Ο Σενγκέλια έκανε τον σταυρό του για τον Μήτογλου και μετά πήγε να τον αγκαλιάσει
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Ο Τόρνικε Σενγκέλια έκανε τον σταυρό του όσο Ντίνος Μήτογλου ήταν στο παρκέ, μετά τον τραυματισμό του, ενώ τον αγκάλιασε όταν σηκώθηκε.
Σπουδαία κίνηση από τον Τόρνικε Σενγκέλια, ο οποίος έκανε τον σταυρό του όσο ο Ντίνος Μήτογλου βρισκόταν στο έδαφος, μετά τον τραυματισμό που υπέστη.
Μάλιστα ο παίκτης της Ντουμπάι BC πήγε και αγκάλιασε τον φόργουορντ του Παναθηναϊκού, όταν σηκώθηκε και κατευθύνθηκε προς τον πάγκο.
@Photo credits: ertflix
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