Ο Τόρνικε Σενγκέλια έκανε τον σταυρό του όσο Ντίνος Μήτογλου ήταν στο παρκέ, μετά τον τραυματισμό του, ενώ τον αγκάλιασε όταν σηκώθηκε.

Σπουδαία κίνηση από τον Τόρνικε Σενγκέλια, ο οποίος έκανε τον σταυρό του όσο ο Ντίνος Μήτογλου βρισκόταν στο έδαφος, μετά τον τραυματισμό που υπέστη.

Μάλιστα ο παίκτης της Ντουμπάι BC πήγε και αγκάλιασε τον φόργουορντ του Παναθηναϊκού, όταν σηκώθηκε και κατευθύνθηκε προς τον πάγκο.