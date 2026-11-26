Εθνική Ελλάδας: Τα... ιδιαίτερα του Σπανούλη για να τονώσει το ηθικό του Ντόρσεϊ
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Ο Βασίλης Σπανούλης βρήκε χρόνο να πιάσει τον Τάιλερ Ντόρσεϊ προκειμένου να του τονώσει το ηθικό.
Η Εθνική Ελλάδας έχει ριχτεί στη... μάχη υποδεχόμενη τη Γεωργία (26/11, LIVE στο Gazzetta) στο «T-Center» θέλοντας να πάρει μια νίκη ζωτικής σημασίας μπροστά στο κοινό της.
Με τη «γαλανόλευκη» να βρίσκεται πίσω στο σκορ λίγο πριν την εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου, ο Βασίλης Σπανούλης βρήκε χρόνο να κάνει λίγα... ιδιαίτερα στον Τάιλερ Ντόρσεϊ για να του τονώσει το ηθικό.
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