Η Λιθουανία επικράτησε εντός έδρας της Σερβίας με 97-78 πετυχαίνοντας την 5η νίκη της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Κυριαρχική εμφάνιση πραγματοποίησε η Λιθουανία που... διέλυσε στο γήπεδό της, τη Σερβία με 97-78.

Οι γηπεδούχοι επέβαλαν από το πρώτο δεκάλεπτο την ανωτερότητά τους στην αναμέτρηση και μπόρεσαν να διατηρήσουν διψήφιες διαφορές καθόλη τη διάρκεια του αγώνα. Το σύνολο του Αλιμπίγεβιτς μπόρεσε να βγάλει αντίδραση, μετά την ανάπαυλα, σκοράροντας 28 πόντους στην επίθεσή της, όμως στο 4ο και τελευταίο δεκάλεπτο η Λιθουανία ήταν και πάλι αυτή που είχε τον έλεγχο.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Νορμάντας, έχοντας 23 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ για τους Σέρβους ξεχώρισε ο Σμάιλαγκιτς με 24 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 22-16, 46-32, 70-60, 97-78

Lithuania FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players POS 1 Marek Blazevic * C 24:55 8 4/5 80% 4/5 80% 0/0 0% 0/1 0% 4 6 10 0 4 2 0 1 1 15 2 Margiris Normantas * SG 26:59 23 7/9 77.78% 3/4 75% 4/5 80% 5/5 100% 0 0 4 6 3 2 3 0 24 32 7 Gytis Radzevicius SF 24:38 19 7/8 87.5% 5/5 100% 2/3 66.67% 3/4 75% 2 3 5 0 2 2 0 0 16 20 8 Osvaldas Olisevicius * PF 17:40 6 3/7 42.86% 3/4 75% 0/3 0% 0/0 0% 1 1 2 1 4 2 1 0 10 4 9 Ignas Brazdeikis * SF 26:56 16 5/9 55.56% 3/6 50% 2/3 66.67% 4/5 80% 0 0 3 1 1 1 0 0 -1 14 12 Gabrielius Maldunas C Did Not Play 15 Laurynas Birutis C 07:49 4 2/2 100% 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 2 2 4 0 0 0 0 0 7 8 21 Gytis Masiulis C 07:16 3 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 0 0 1 1 1 0 11 2 31 Augustas Marciulionis PG 15:57 4 2/3 66.67% 2/3 66.67% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 5 4 4 1 0 5 5 33 Dovydas Giedraitis * SG 25:45 2 1/5 20% 1/3 33.33% 0/2 0% 0/0 0% 1 2 3 3 4 1 1 0 11 4 43 Ignas Sargiunas SG 08:53 4 1/3 33.33% 0/1 0% 1/2 50% 1/2 50% 0 0 0 2 0 1 0 0 -1 2 91 Deividas Sirvydis SF 13:12 8 2/5 40% 1/3 33.33% 1/2 50% 3/3 100% 0 4 4 2 1 1 0 0 12 10 Team/Coaches 2 0 2 0 2 0 0 0 TOTAL 200 97 35/57 61.4% 25/37 67.57% 10/20 50% 17/22 77.27% 12 25 37 20 24 19 7 1 * Starters

Coach: Dainius Adomaitis

Assistant(s): Mindaugas Brazys, Benas Matkevicius