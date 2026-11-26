Λιθουανία - Σερβία 97-78: Τη «διέλυσε» και έφτασε τις πέντε νίκες
Κυριαρχική εμφάνιση πραγματοποίησε η Λιθουανία που... διέλυσε στο γήπεδό της, τη Σερβία με 97-78.
Οι γηπεδούχοι επέβαλαν από το πρώτο δεκάλεπτο την ανωτερότητά τους στην αναμέτρηση και μπόρεσαν να διατηρήσουν διψήφιες διαφορές καθόλη τη διάρκεια του αγώνα. Το σύνολο του Αλιμπίγεβιτς μπόρεσε να βγάλει αντίδραση, μετά την ανάπαυλα, σκοράροντας 28 πόντους στην επίθεσή της, όμως στο 4ο και τελευταίο δεκάλεπτο η Λιθουανία ήταν και πάλι αυτή που είχε τον έλεγχο.
Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Νορμάντας, έχοντας 23 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ για τους Σέρβους ξεχώρισε ο Σμάιλαγκιτς με 24 πόντους.
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Τα δεκάλεπτα: 22-16, 46-32, 70-60, 97-78
|Lithuania
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|POS
|1
|Marek Blazevic *
|C
|24:55
|8
|4/5
|80%
|4/5
|80%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|4
|6
|10
|0
|4
|2
|0
|1
|1
|15
|2
|Margiris Normantas *
|SG
|26:59
|23
|7/9
|77.78%
|3/4
|75%
|4/5
|80%
|5/5
|100%
|0
|0
|4
|6
|3
|2
|3
|0
|24
|32
|7
|Gytis Radzevicius
|SF
|24:38
|19
|7/8
|87.5%
|5/5
|100%
|2/3
|66.67%
|3/4
|75%
|2
|3
|5
|0
|2
|2
|0
|0
|16
|20
|8
|Osvaldas Olisevicius *
|PF
|17:40
|6
|3/7
|42.86%
|3/4
|75%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|1
|4
|2
|1
|0
|10
|4
|9
|Ignas Brazdeikis *
|SF
|26:56
|16
|5/9
|55.56%
|3/6
|50%
|2/3
|66.67%
|4/5
|80%
|0
|0
|3
|1
|1
|1
|0
|0
|-1
|14
|12
|Gabrielius Maldunas
|C
|Did Not Play
|15
|Laurynas Birutis
|C
|07:49
|4
|2/2
|100%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|2
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|8
|21
|Gytis Masiulis
|C
|07:16
|3
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|1
|0
|11
|2
|31
|Augustas Marciulionis
|PG
|15:57
|4
|2/3
|66.67%
|2/3
|66.67%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|5
|4
|4
|1
|0
|5
|5
|33
|Dovydas Giedraitis *
|SG
|25:45
|2
|1/5
|20%
|1/3
|33.33%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|3
|4
|1
|1
|0
|11
|4
|43
|Ignas Sargiunas
|SG
|08:53
|4
|1/3
|33.33%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0
|0
|0
|2
|0
|1
|0
|0
|-1
|2
|91
|Deividas Sirvydis
|SF
|13:12
|8
|2/5
|40%
|1/3
|33.33%
|1/2
|50%
|3/3
|100%
|0
|4
|4
|2
|1
|1
|0
|0
|12
|10
|Team/Coaches
|2
|0
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|TOTAL
|200
|97
|35/57
|61.4%
|25/37
|67.57%
|10/20
|50%
|17/22
|77.27%
|12
|25
|37
|20
|24
|19
|7
|1
Coach: Dainius Adomaitis
Assistant(s): Mindaugas Brazys, Benas Matkevicius
|Serbia
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|POS
|1
|Dusan Miletic
|C
|03:45
|0
|0/2
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|-3
|-1
|6
|Stefan Momirov
|SG
|24:25
|3
|1/6
|16.67%
|0/1
|0%
|1/5
|20%
|0/0
|0%
|2
|0
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|-11
|0
|8
|Balsa Koprivica
|C
|17:34
|8
|4/5
|80%
|4/5
|80%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|1
|2
|3
|1
|2
|1
|1
|0
|-13
|9
|14
|Petar Kovacevic
|PF
|07:24
|2
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-7
|1
|18
|Alen Smailagic *
|PF
|29:10
|24
|6/8
|75%
|4/5
|80%
|2/3
|66.67%
|10/12
|83.33%
|1
|2
|3
|1
|3
|3
|0
|0
|-12
|21
|20
|Lazar Stefanovic
|SG
|18:05
|14
|5/7
|71.43%
|3/3
|100%
|2/4
|50%
|2/2
|100%
|0
|0
|0
|2
|3
|1
|1
|0
|-6
|14
|21
|Nikola Djurisic *
|PF
|11:05
|2
|1/4
|25%
|1/3
|33.33%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|-7
|-1
|30
|Aleksa Avramovic *
|PG
|31:55
|11
|5/16
|31.25%
|4/7
|57.14%
|1/9
|11.11%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|7
|0
|3
|4
|0
|-14
|9
|41
|Jovan Novak
|PG
|12:42
|2
|0/2
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|0
|0
|-6
|2
|77
|Andrej Lucic
|PG
|Did Not Play
|88
|Filip Barna *
|PF
|29:53
|8
|3/7
|42.86%
|3/5
|60%
|0/2
|0%
|2/3
|66.67%
|0
|2
|2
|3
|5
|1
|0
|0
|-9
|7
|99
|Luka Mitrovic *
|PF
|14:02
|4
|2/2
|100%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|0
|5
|0
|0
|1
|-7
|8
|Team/Coaches
|3
|0
|3
|2
|1
|0
|0
|0
|TOTAL
|200
|78
|27/60
|45%
|21/35
|60%
|6/25
|24%
|18/23
|78.26%
|8
|11
|19
|15
|24
|11
|7
|1
Coach: Dusan Alimpijevic
Assistant(s): Not available
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