Δείτε τη μέρα, την ώρα και τον επόμενο αντίπαλο της Εθνικής Ελλάδας για την 4η αγωνιστική των ομίλων των προκριματικών Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ 2027.

Η Εθνική Ελλάδας δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Γεωργίας ούτε στην παράταση και ηττήθηκε με 88-92 στο T-Center Athens στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 κάνοντας πάρα πολύ δύσκολο το έργο της για τη συνέχεια.

Πλέον, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ετοιμάζεται για την 4η αγωνιστική και τελευταία αυτού του παραθύρου, όπου «γαλανόλευκη» θα ταξιδέψει στην Ισπανία για να αναμετρηθεί με τη Φούρια Ρόχα στο Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα την Κυριακή (29/11) και ώρα 19:00 στο πλαίσιο της 4ης στροφής των προκριματικών, ελπίζοντας στο... θαύμα.