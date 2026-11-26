Εθνική Ελλάδας: Η μέρα, η ώρα και ο επόμενος αντίπαλος της «γαλανόλευκης»
Η Εθνική Ελλάδας δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Γεωργίας ούτε στην παράταση και ηττήθηκε με 88-92 στο T-Center Athens στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 κάνοντας πάρα πολύ δύσκολο το έργο της για τη συνέχεια.
Πλέον, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ετοιμάζεται για την 4η αγωνιστική και τελευταία αυτού του παραθύρου, όπου «γαλανόλευκη» θα ταξιδέψει στην Ισπανία για να αναμετρηθεί με τη Φούρια Ρόχα στο Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα την Κυριακή (29/11) και ώρα 19:00 στο πλαίσιο της 4ης στροφής των προκριματικών, ελπίζοντας στο... θαύμα.
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