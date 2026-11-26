Σαουδική Αραβία: Ο προπονητής φίλησε το χέρι παίκτη πριν εκτελέσει βολές
Απίστευτο σκηνικό συνέβη στην αναμέτρηση της Σαουδικής Αραβίας κόντρα στην Κίνα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.
Συγκεκριμένα ο προπονητής της ομάδας της Αραβίας κάλεσε τάιμ αόυτ, 4 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε με τη χώρα του να είναι μπροστά στο σκορ 80-79, προκειμένου να δώσεις τις απαραίτητες οδηγίες στους παίκτες του.
Ωστόσο λίγο πριν ξανά μπουν οι παίκτες του στο παρκέ, θέλησε να φιλήσει το χέρι του Αλί Σουμπαϊλί που θα εκτελούσε τις ελεύθερες βολές. Ο ίδιος τελικά ευστόχησε και χάρισε τη νίκη στη Σαουδική Αραβία.
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Δείτε το βίντεο:
A little kiss for good luck 🍀 Ali Shubayli with the game-sealing free throws as Saudi Arabia STUNNED China 🍿 #FIBAWC https://t.co/NQhNCIhURo— FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) November 26, 2026
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