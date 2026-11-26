Σλοβενία: Έξαλλος ο πατέρας του Ντόντσιτς με την Μπασκόνια για Γιοκσίμοβιτς
«Πυρ και μανία» με την Μπασκόνια ο πατέρας του Λούκα Ντόντσιτς, Σάσα! O σύλλογος της Βιτόρια δεν έδωσε το... πράσινο φως για τη συμμετοχή του 18χρονου Στέφαν Γιοκσίμοβιτς με τη Σλοβενία, στα παράθυρα του Νοεμβρίου για το MundoBasket 2027.
Ο πατέρας του Σλοβένου σταρ των Λέικερς, που είναι και GM της Εθνικής Σλοβενίας, χαρακτήρισε την απουσία του νεαρού γκαρντ ως «ντροπή για το ευρωπαϊκό μπάσκετ», τονίζοντας πως ο ίδιος ήθελε να αγωνιστεί με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.
Η Μπασκόνια, ωστόσο, έσπευσε να υπερασπιστεί τη στάση της με τον αθλητικό διευθυντή της ομάδας, Φέλιξ Φερνάντεθ, να εξηγεί πως ο αθλητής τους χρειάζεται ξεκούραση, αφού είχε απαιτητικό καλοκαίρι και έχασε σχεδόν έναν μήνα λόγω ίωσης.
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Ο φέρελπις Σλοβένος παίκτης διανύει την πρώτη του σεζόν στην EuroLeague και μετρά 4,9 πόντους, 1,4 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ ανά αγώνα.
El padre de Doncic carga contra el Baskonia por impedir la convocatoria de Joksimovic: «Es una vergüenza» https://t.co/vpagol0Dcs— El Correo Álava (@elcorreo_alava) November 24, 2026
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