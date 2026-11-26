Η Εθνική Ελλάδας κοντράρεται με τη Γεωργία στο «Telekom Center Athens» (26/11, 20:00, LIVE στο Gazzetta) για το παράθυρο Νοεμβρίου, με φόντο το MundoBasket 2027. Η 12άδα της γαλανόλευκης.

Η Εθνική Ελλάδας ρίχνεται στη «μάχη» ενός ακόμη παραθύρου με γνώμονα το MundoBasket 2027! Η «γαλανόλευκη» υποδέχεται τη Γεωργία (26/11, 20:00, LIVE στο Gazzetta) στο «T-Center» και θέλει να πάρει μια νίκη ζωτικής σημασίας μπροστά στον κόσμο της.

Το εθνικό αντιπροσωπευτικό συγκρότημα βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή και η νίκη εις βάρος της Ισπανίας στο προηγούμενο παράθυρο της έδωσε πολύτιμο «οξυγόνο». Απόψε, το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη θα επιδιώξει να κάνει το 5-4 και να... πιάσει τη Γεωργία, που αυτή τη στιγμή είναι στο 5-3.

Η δωδεκάδα της Εθνικής: Τάιλερ Ντόρσεϊ, Μιχάλης Λούντζης, Βασίλης Τολιόπουλος, Νίκος Χουγκάζ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Παπανικολάου, Όμηρος Νετζήπογλου, Αντώνης Καραγιαννίδης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Αλέξανδρος Νικολαΐδης