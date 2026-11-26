Εθνική Ελλάδας: Η 12άδα κόντρα στη Γεωργία
Η Εθνική Ελλάδας ρίχνεται στη «μάχη» ενός ακόμη παραθύρου με γνώμονα το MundoBasket 2027! Η «γαλανόλευκη» υποδέχεται τη Γεωργία (26/11, 20:00, LIVE στο Gazzetta) στο «T-Center» και θέλει να πάρει μια νίκη ζωτικής σημασίας μπροστά στον κόσμο της.
Το εθνικό αντιπροσωπευτικό συγκρότημα βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή και η νίκη εις βάρος της Ισπανίας στο προηγούμενο παράθυρο της έδωσε πολύτιμο «οξυγόνο». Απόψε, το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη θα επιδιώξει να κάνει το 5-4 και να... πιάσει τη Γεωργία, που αυτή τη στιγμή είναι στο 5-3.
Η δωδεκάδα της Εθνικής: Τάιλερ Ντόρσεϊ, Μιχάλης Λούντζης, Βασίλης Τολιόπουλος, Νίκος Χουγκάζ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Παπανικολάου, Όμηρος Νετζήπογλου, Αντώνης Καραγιαννίδης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Αλέξανδρος Νικολαΐδης
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𝗚𝗮𝗺𝗲𝗗𝗮𝘆 FIBA World Cup 2027 Qualifiers 🇬🇷 🆚 🇬🇪 🕗 20:00 📍 Telekom Center Athens 🖥️ ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ 🎫 Εισιτήρια εδώ: https://t.co/zxHhssWy4G #FIBAWC #StepItUpHellas @FIBAWC #PantaDipla #HellasBasketball 🏀🇬🇷 https://t.co/aYVvg6AeRV— HellenicBF (@HellenicBF) November 26, 2026
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