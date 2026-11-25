Η Μπαρτσελόνα δεν επέτρεψε στον Αλεξάντερ Σέκουλιτς να προπονήσει την Εθνική Σλοβενίας στα «παράθυρα» του Νοέμβρη, ενώ η Μπασκόνια δεν θα δώσε τον Στέφαν Γιοκσίμοβιτς.

Πολλά τα προβλήματα για την Εθνική Σλοβενίας ενόψει του «παραθύρου» του Νοέμβρη για τα ματς των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.

Συγκεκριμένα η Μπαρτσελόνα δεν έδωσε το «πράσινο» φως στον Αλεξάντερ Σέκουλιτς να καθοδηγήσει την Σλοβενία, ενώ η Μπασκόνια δεν θα παραχωρήσει τον Στέφαν Γιοκσίμοβιτς.

Η ενημέρωση της Εθνικής Σλοβενίας:

«Αλλαγή στον πάγκο. Ο Ντόμεν Ζέβνικ θα ηγηθεί της εθνικής ομάδας ως υπηρεσιακός προπονητής μέχρι το τέλος των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027. Η Μπαρτσελόνα δεν θα επιτρέψει πλέον στον Αλεξάνταρ Σέκουλιτς να έχει τον διπλό ρόλο του προπονητή συλλόγου και του προπονητή της εθνικής ομάδας. Ο πρώτος του αγώνας είναι αυτή την Παρασκευή εναντίον της Φινλανδίας».

