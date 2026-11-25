Ο Έργκιν Άταμαν μίλησε στο «bein sports» και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην επιστροφή του στους πάγκους, καθώς και για την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό.

Μιλώντας στο «bein sports» ο Έργκιν Άταμαν τοποθετήθηκε για την ενδεχόμενη επιστροφή του στους πάγκους.

Μάλιστα ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού τόνισε πως την επόμενη σεζόν κατά 90% θα επιστρέψει σε ομάδα, ενώ αναφέρθηκε και στην αποχώρησή του από τους «πράσινους».

Αναλυτικά όσα είπε ο Έργκιν Άταμαν:

«Για να μιλήσω ειλικρινά, αυτή δεν ήταν δική μου απόφαση. Είχα ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, αλλά πήραμε αυτή την απόφαση στην αρχή της σεζόν. Αυτή τη στιγμή εξακολουθώ να έχω ένα συμβόλαιο επαγγελματικού χαρακτήρα με την ομάδα».

Για την απουσία του από τους πάγκους:

«Όλο αυτό είχε δημιουργήσει μεγάλη ψυχολογική φθορά και κούραση. Όταν εργάζεσαι, μερικές φορές δεν το αντιλαμβάνεσαι, αλλά τώρα μπορείς να το συνειδητοποιήσεις. Έχω χαλαρώσει λίγο περισσότερο».

Όταν ρωτήθηκε για τα σενάρια που τον θέλουν να αναζητά μια ευκαιρία στο NBA, απάντησε με χιούμορ:

«Όχι, φυσικά και δεν κυνηγάω το NBA. Απλώς θέλω να παρακολουθήσω από κοντά τις τελευταίες εξελίξεις εκεί».

«Από την άλλη πλευρά, βλέπω τώρα ότι οι ευρωπαϊκές ομάδες φοβούνται λίγο τον Εργκίν Αταμάν. Ίσως στο NBA να βρεθεί κάποια ομάδα που δεν θα φοβάται τον Εργκίν Αταμάν και τους στόχους του. Ίσως εκεί να μου πουν: “Αφού σε φοβάται η Ευρώπη, ας δούμε τι μπορείς να κάνεις κι εμείς”. Αυτό είναι το χιουμοριστικό κομμάτι της υπόθεσης».

Για την επιστροφή του στους πάγκους:

«Είμαι επαγγελματίας προπονητής και, φυσικά, αν προκύψει μια πρόταση από ομάδα με υψηλούς στόχους, είτε μέσα στη φετινή σεζόν είτε στο τέλος της για την επόμενη περίοδο, θα την εξετάσω.

Δεν έχω αποσυρθεί. Απλώς, το να προπονείς μόνο την εθνική ομάδα και να δίνεις μόλις τέσσερις αγώνες μέσα στη σεζόν δεν είναι εύκολο για κάποιον σαν εμένα, που είναι επιθετικός χαρακτήρας και έχει συνηθίσει σε υψηλούς ρυθμούς.

Αυτή η περίοδος μού έκανε καλό, αλλά δεν θα μπορούσε να διαρκέσει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Δεν ξέρω αν θα αποδεχόμουν κάποια πρόταση μέσα στη φετινή σεζόν, αν προέκυπτε. Όμως, για την επόμενη σεζόν, θα έλεγα ότι οι πιθανότητες να επιστρέψω στους πάγκους είναι 90%. Βέβαια, δεν γνωρίζω, καθώς αυτό δεν εξαρτάται αποκλειστικά από εμένα».