Εθνικής Γεωργίας: Προπονήθηκε στη SUNEL Arena, οι δηλώσεις του Τζίκιτς
Στη SUNEL Arena προπονήθηκε η Εθνική Γεωργίας ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στην Ελλάδα (26/11, 20:00 LIVE από το Gazzetta), για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.
Ο προπονητής της Γεωργίας, Αλεξάντερ Τζίκιτς, πραγματοποίησε δηλώσεις ενόψει του αγώνα και τόνισε πως είναι πολύ ευχαριστημένος από την προετοιμασία της ομάδας.
Αναλυτικά όσα είπε:
«Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την προπόνηση της ομάδας. Είχαμε ένταση, οι παίκτες ήταν συγκεντρωμένοι και με διάθεση να δουλέψουν. Προσπαθούμε να χτίσουμε την ομάδα για το παιχνίδι. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε όσα είναι υπό τον έλεγχό μας. Όσα δεν μπορούμε να ελέγξουμε, προσπαθούμε να μην τα σκεφτόμαστε».
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