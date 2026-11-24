Ο Νίκος Ζήσης μίλησε στη Media Day της Εθνικής για την αποστολή της στα προκριματικά του Mundobasket και την αίσθηση καθήκοντος που έχουν άπαντες στην ομάδα.

H Εθνική Ανδρών έχει μπροστά της δύο πολύ σημαντικά ματς για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με Γεωργία (T – Center, 26/11, 20.00) και Ισπανία (Σαντιάγκο Ντε Κομποστέλ, 29/11, 19.00), στα οποία αντιμετωπίζει αρκετά αγωνιστικά προβλήματα.

Παρά την απουσία των Νικ Καλάθη και Λαρεντζάκη, ο Νίκος Ζήσης εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για το οτι η «γαλανόλευκη» θα πετύχει την αποστολή της, ενώ παράλληλα μίλησε για το πόσο ενωμένη είναι η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Νίκου Ζήση στη Media Day

«Σε σχέση με την τελευταία φορά στο παράθυρο του Αυγούστου έχουν υπάρξει πολύ σοβαρές εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να πετύχουμε τον στόχο μας να προκριθούμε στο Παγκόσμιο. Είναι μεγάλη τιμή και υπερηφάνεια που νιώθουμε να εκπροσωπούμε τη χώρα μας. Θέλουμε τη στήριξη του κόσμου. Να ξέρει όλος ο κόσμος ότι θα είμαστε απόλυτα αποφασισμένοι να πετύχουμε τον στόχο μας.

Η διαδικασία των παραθύρων είναι δύσκολη. Είναι μία διαδικασία που γίνεται εδώ και αρκετά χρόνια. Όταν είσαι στην Εθνική πάντα έχεις πίεση. Όλοι έχουν ένα σκοπό η ομάδα να πετυχαίνει.

Το πιο σημαντικό είναι σε αυτές τις περιπτώσεις να βλέπεις το κάθε ματς ξεχωριστά. Το ματς με τη Γεωργία είναι τελικός. Είμαστε ένα τιμ που είμαστε χρόνια μαζί ενωμένοι, αποφασισμένοι. Αφοσιωνόμαστε πλήρως στην Εθνική. Την αγαπάμε, την υπηρετούμε και θέλουμε το καλύτερο για αυτή».



