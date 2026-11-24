O Θανάσης Αντετοκούνμπο μίλησε ενόψει των κρίσιμων ματς της Εθνικής με Γεωργία και Ισπανία.

H Εθνική έχει μπροστά της δύο πολύ σημαντικά ματς για τα προκριματικά του Παγκοσμίου με Γεωργία (T – Center, 26/11, 20.00) και Ισπανία (Σαντιάγκο Ντε Κομποστέλ, 29/11, 19.00), στα οποία δεν θα έχει λόγω προβλημάτων τραυματισμού τους Νικ Καλάθη και Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο μίλησε στη media day και στάθηκε στην πίεση, αλλά και πως πρέπει να την αντιμετωπίζει.

«Όπως πάντα εμείς θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι, να τα δώσουμε όλα. Σκεφτόμαστε παιχνίδι – παιχνίδι. Νομίζω ότι σίγουρα το καλοκαίρι είναι πιο εύκολο γιατί έρχονται όλοι και μέσα στον χειμώνα είναι ανάλογα ποιοι παίκτες είναι καλά, ποιοι είναι τραυματίες. Υπάρχει πίεση στην ομάδα μας, στην Εθνική, στο να είσαι αθλητής. Πιστεύω ότι το πιο σημαντικό για εμάς είναι να μη σκεφτόμαστε τίποτα από όλα αυτά».

Για το αν υπάρχει σκέψη για αποτυχία ιστορικών διαστάσεων αν δεν προκριθεί η Εθνική: «Ιστορικών διαστάσεων... εντάξει, πέρυσι το καλοκαίρι πήραμε μετάλλιο. Θα λέγαμε ότι είναι η μεγαλύτερη επιτυχία που έχουμε κάνει; Όχι. Το πιο σημαντικό για εμάς αυτή τη στιγμή είναι να μη σκεφτόμαστε αυτό. Αν έχω στο μυαλό μου έστω και ένα δευτερόλεπτο αυτό θα χάσω τον εαυτό μου».