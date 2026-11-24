Ο Νάσος Μπαζίνας μίλησε στη Media Day της Εθνικής για όλα όσα θα πρέπει να κάνει η ομάδα απέναντι σε Γεωργία και Ισπανία, αλλά και για τη δική του παρουσία στον ΠΑΟΚ.

Δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια ετοιμάζεται να δώσει η Εθνική μας ομάδα στη συνέχεια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς πρόκειται να αντιμετωπίσει τη Γεωργία και την Ισπανία.

Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη έχει ξεκινήσει ήδη την προετοιμασία του, με τους διεθνείς μας να κάνουν τις πρώτες τους δηλώσεις εν όψει αυτών των κρίσιμων αναμετρήσεων.

Ο Νάσος Μπαζίνας μίλησε στη Media Day της Εθνικής σχετικά με την αποστολή που πρέπει να βγάλουν εις πέρας, αλλά και στη δική του παρουσία στον ΠΑΟΚ φέτος.



Αναλυτικά όσα είπε ο Μπαζίνας

Για το τι πρέπει να κάνει η Εθνική στα δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια που έρχονται: «Όπως είπατε, είναι δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια. Πρέπει να επικεντρωνόμαστε σε κάθε ματς ξεχωριστά. Αυτή τη στιγμή η προσοχή μας είναι στραμμένη στο παιχνίδι με τη Γεωργία. Ξέρουμε ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο για να προετοιμαστούμε, οπότε πρέπει να βγάλουμε ενέργεια, πάθος και συγκέντρωση. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Θέλουμε να κερδίσουμε, όπως είπατε».

Για το αν είναι καλύτερα τώρα που οι παίκτες έχουν αγωνιστικό ρυθμό, σε σχέση με τον Αύγουστο που ερχόντουσαν από διακοπές: «Φυσικά. Όταν έχει ξεκινήσει η σεζόν και έχεις παίξει με την ομάδα σου, οι περισσότεροι παίκτες έχουν αγωνιστικό ρυθμό και είναι πιο εύκολο για εκείνους να παίξουν. Αλλά όταν αγωνίζεσαι για την Εθνική Ομάδα, πρέπει να δίνεις το 100% και να μη χρησιμοποιείς δικαιολογίες. Πρέπει να παίζεις στο 100%».

Για το πώς αισθάνεται φέτος, τόσο με τη σταθερή παρουσία του στην Εθνική όσο και στον ΠΑΟΚ: «Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι πάντα στις τελικές κλήσεις της Εθνικής Ομάδας, είναι μεγάλη τιμή. Με τον ΠΑΟΚ είναι ένα νέο ξεκίνημα για μένα. Μαθαίνω κάθε μέρα, η ομάδα τα πηγαίνει πολύ καλά και εμπιστεύομαι τους συμπαίκτες μου. Ελπίζω στο τέλος της χρονιάς να χαμογελάμε όλοι και να είμαστε χαρούμενοι. Όπως είπα και πριν, πρέπει να κερδίσουμε και τα δύο παιχνίδια για την Ελλάδα».



