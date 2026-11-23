Ντόρσεϊ: Το πρώτο post από την προετοιμασία της Εθνικής και το τραγούδι με νόημα
Σε ρυθμούς Εθνικής Ελλάδας βρίσκεται ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους εικόνες από τις πρώτες προπονήσεις της «γαλανόλευκης» ενόψει των προκριματικών αγώνων με τη Γεωργία (26/11, 20:00) και την Ισπανία (29/11, 19:00) για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027.
Ο διεθνής γκαρντ δημοσίευσε στιγμιότυπα από την προετοιμασία μέσω Instagram, επιλέγοντας ως μουσική για να... ντύσει το story, το τραγούδι «I Do This», που μεταφράζεται ως «Αυτό κάνω».
Ο Ντόρσεϊ αποτελεί μία από τις επιλογές του Βασίλη Σπανούλη για το παράθυρο του Νοεμβρίου εν όψει των δύο σημαντικών αναμετρήσεων της επίσημης αγαπημένης.
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