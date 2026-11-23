Η Εθνική Ελλάδας πάτησε παρκέ και ξεκίνησε την αντίστροφη μέτρηση για δύο απαιτητικές αναμετρήσεις που μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές στην προσπάθειά της για πρόκριση στο MundoBasket 2027.

Σε ρυθμούς προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 μπήκε από τη Δευτέρα (23/11) η Εθνική Ελλάδας, η οποία πραγματοποίησε την πρώτη της προπόνηση στο βοηθητικό γήπεδο του Telekom Center Athens.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ξεκίνησε την προετοιμασία του ενόψει των δύο αναμετρήσεων που ακολουθούν για τη δεύτερη φάση των προκριματικών, με αντιπάλους τη Γεωργία (26/11, 20:00) και την Ισπανία (29/11, 19:00).

Στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας έδωσαν το «παρών» οι Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Μιχάλης Λούντζης, Νίκος Χουγκάζ, Μάνος Χατζηδάκης, Νάσος Μπαζίνας, Νίκος Περσίδης και Αλέξανδρος Νικολαΐδης.