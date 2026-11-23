Εθνική Ελλάδας: Οι φωτογραφίες από την πρώτη προπόνηση και το τετ α τετ Σπανούλη - Ντόρσεϊ
Σε ρυθμούς προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 μπήκε από τη Δευτέρα (23/11) η Εθνική Ελλάδας, η οποία πραγματοποίησε την πρώτη της προπόνηση στο βοηθητικό γήπεδο του Telekom Center Athens.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ξεκίνησε την προετοιμασία του ενόψει των δύο αναμετρήσεων που ακολουθούν για τη δεύτερη φάση των προκριματικών, με αντιπάλους τη Γεωργία (26/11, 20:00) και την Ισπανία (29/11, 19:00).
Στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας έδωσαν το «παρών» οι Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Μιχάλης Λούντζης, Νίκος Χουγκάζ, Μάνος Χατζηδάκης, Νάσος Μπαζίνας, Νίκος Περσίδης και Αλέξανδρος Νικολαΐδης.
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