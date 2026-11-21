Εθνική Ανδρών: Οι κλήσεις ενόψει των «παραθύρων» του Νοέμβρη
Μετά τη FIBA, και η ΕΟΚ έκανε γνωστές τις κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη ενόψει των αναμετρήσεων της Εθνικής Ανδρών για τα «παράθυρα» του Νοεμβρίου.
Η «γαλανόλευκη» θα αντιμετωπίσει τη Γεωργία (26/11, 20:00) και την Ισπανία (29/11) εκτός έδρας. Μεταξύ των παικτών που βρίσκονται στις κλήσεις είναι και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.
Συγκεκριμένα από τον Ολυμπιακό βρίσκονται οι Ντόρσεϊ, Νετζήπογλου, Παπανικολάου, Πλώτας και Καραγιαννίδης, ενώ από τον Παναθηναϊκό, οι Μήτογλου, Καλαϊτζάκης και Μωραΐτης.
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Αναλυτικά οι κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη:
- Κώστας Αντετοκούνμπο
- Θανάσης Αντετοκούνμπο
- Αθανάσιος Μπαζίνας
- Νικ Καλάθης
- Μάνος Χατζηδάκης
- Νίκος Χουγκάζ
- Τάιλερ Ντόρσεϊ
- Δημήτρης Φλιώνης
- Δημήτρης Κακλαμανάκης
- Παναγιώτης Καλαϊτζάκης
- Αντώνης Καραγιαννίδης
- Δημήτρης Κατσίβελης
- Γιαννούλης Λαρεντζάκης
- Μιχάλης Λούντζης
- Ντίνος Μήτογλου
- Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ
- Δημήτρης Μωραΐτης
- Όμηρος Νετζήπογλου
- Αλέξανδρος Νικολαΐδης
- Κώστας Παπανικολάου
- Νίκος Περσίδης
- Νίκος Πλώτας
- Βασίλης Τολιόπουλος
- Νίκος Τουλιάτος
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