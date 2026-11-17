Τουρκία: Η προεπιλογή για το παράθυρο του Νοεμβρίου
Με Γιούρτσεβεν η προεπιλογή της Εθνικής Τουρκίας για το παράθυρο του Νοεμβρίου με φόντο το MundoBasket 2027! Ο Έργκιν Άταμαν , ξέχωρα από τον πρώην ψηλό του Παναθηναϊκού, συμπεριέλαβε στην προεπιλογή και τον Μαλακάι Φλιν της Μπαχτσεσεχίρ. Η γειτονική χώρα θα αντιμετωπίσει την Ιταλία (26/11, 21:00) και την Ισλανδία (29/11, 18:00).
Αναλυτικά οι κλήσεις: Ουγκουρλού, Οζντεμίρογλου, Άρνα, Οσμάνι, Γιλμάζ, Χαλτάλι, Κορκμάζ, Σιπάχι, Φλιν, Μπιρσέν, Μπιτίμ, Γιούρτσεβεν, Κουτλουάι, Οπτσούν, Σανλί, Χαζέρ, Γκιουλτεκίν, Αρσλάν, Ονάν, Σαϊμπίρ
A Erkek Milli Takımımızın 20 kişilik aday kadrosu belli oldu! 🇹🇷 Ay-Yıldızlılarımız, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur J Grubu’nda 26 Kasım Perşembe günü TSİ 22.00’de İtalya deplasmanına çıkacak. Milliler, 29 Kasım Pazar günü 19.00’da ise İzlanda’yı Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde ağırlayacak. #BizBirlikteyiz #FIBAWC x #StepItUpTürkiye— TBF (@TBF) November 17, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.