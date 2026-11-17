Ο προπονητής της Εθνικής Τουρκίας, Εργκίν Άταμαν, ανακοίνωσε την προεπιλογή των παικτών για το παράθυρο του Νοεμβρίου με φόντο το MundoBasket 2027.

Με Γιούρτσεβεν η προεπιλογή της Εθνικής Τουρκίας για το παράθυρο του Νοεμβρίου με φόντο το MundoBasket 2027! Ο Έργκιν Άταμαν , ξέχωρα από τον πρώην ψηλό του Παναθηναϊκού, συμπεριέλαβε στην προεπιλογή και τον Μαλακάι Φλιν της Μπαχτσεσεχίρ. Η γειτονική χώρα θα αντιμετωπίσει την Ιταλία (26/11, 21:00) και την Ισλανδία (29/11, 18:00).

Αναλυτικά οι κλήσεις: Ουγκουρλού, Οζντεμίρογλου, Άρνα, Οσμάνι, Γιλμάζ, Χαλτάλι, Κορκμάζ, Σιπάχι, Φλιν, Μπιρσέν, Μπιτίμ, Γιούρτσεβεν, Κουτλουάι, Οπτσούν, Σανλί, Χαζέρ, Γκιουλτεκίν, Αρσλάν, Ονάν, Σαϊμπίρ