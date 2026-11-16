Δείτε τους 24 παίκτες που επέλεξε ο Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς για την Εθνική Σερβίας, ενόψει των αναμετρήσεων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.

Ο Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς έκανε γνωστές τις επιλογές του για την Εθνική Σερβίας, ενόψει των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.

Μέσα σε αυτούς ξεχωρίζουν μεταξύ άλλων οι Βασίλιε Μίσιτς, Φιλίπ Πετρούσεφ, καθώς και οι υπόλοιποι Σέρβοι παίκτες της EuroLeague. Θυμίζουμε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στο χέρι του και δεν βρίσκεται στις επιλογές της χώρας του.

Η Σερβία θα αντιμετωπίσει τη Λιθουανία (26/11, 18:30) και την Ιταλία (29/11, 20:00).

Αναλυτικά οι κλήσεις της Σερβίας:

1. Άλεξα Αβράμοβιτς

2. Φίλιπ Μπάρνα

3. Νεμάνια Ντάνγκουμπιτς

4. Ντέγιαν Νταβίντοβατς

5. Όγκνιεν Ντόμπριτς

6. Νίκολα Τζούρισιτς

7. Μάρκο Γκούντουριτς

8. Πέταρ Κοβάτσεβιτς

9. Μπάλσα Κοπρίβιτσα

10. Αριάν Λάκιτς

11. Αντρέι Λούτσιτς

12. Βλαντίμιρ Λούτσιτς

13. Βάνια Μαρίνκοβιτς

14. Βόιν Μεντάρεβιτς

15. Βασίλιε Μίτσιτς

16. Ντούσαν Μιλέτιτς

17. Λούκα Μίτροβιτς

18. Στέφαν Μομίροβ

19. Γιόβαν Νόβακ

20. Φίλιπ Πετρούσεφ

21. Ούρος Πλάβσιτς

22. Άλεν Σμαϊλάγκιτς

23. Λάζαρ Στεφάνοβιτς

24. Νίκολα Τανάσκοβιτς

