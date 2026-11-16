Ο Σιλβέν Φρανσίσκο και ο Νιλ Σάκο αντικατέστησαν τους Ματίας Λεσόρ και Ναντίρ Ιφί στην προεπιλογή της Εθνικής Γαλλίας για τα «παράθυρα» του Νοεμβρίου.

Η Εθνική Γαλλίας θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία και τη Φινλανδία ενόψει των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027, με τους «τρικολόρ» να πραγματοποιούν δύο αλλαγές στην προεπιλογή τους.

Συγκεκριμένα οι Σιλβέν Φρανσίσκο και Νιλ Σάκο, αντικατέστησαν τους Ματίας Λεσόρ και Ναντίρ Ιφί. Όσον αφορά τον σέντερ του Παναθηναϊκού δεν θα βρίσκεται στην Εθνική της χώρας του για προσωπικούς λόγους.