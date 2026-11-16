Εθνική Γαλλίας: Σακό και Φρανσίσκο στις θέσεις Λεσόρ και Ιφί
Η Εθνική Γαλλίας θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία και τη Φινλανδία ενόψει των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027, με τους «τρικολόρ» να πραγματοποιούν δύο αλλαγές στην προεπιλογή τους.
Συγκεκριμένα οι Σιλβέν Φρανσίσκο και Νιλ Σάκο, αντικατέστησαν τους Ματίας Λεσόρ και Ναντίρ Ιφί. Όσον αφορά τον σέντερ του Παναθηναϊκού δεν θα βρίσκεται στην Εθνική της χώρας του για προσωπικούς λόγους.
ℹ️ Deux changements au sein du groupe France pour la fenêtre de novembre 2026. Neal Sako et Sylvain Francisco rejoindront les Bleus 🇫🇷 pour affronter l’Estonie et la Suède, dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde 2027, en remplacement de Nadir Hifi et Mathias Lessort. Plus d'infos sur https://t.co/zfwyiIxsw7 📲 #PassionnémentBleu | #FIBAWC— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) November 16, 2026
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