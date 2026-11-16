Λιθουανία: Με Βαλαντσιούνας η προεπιλογή για το παράθυρο του Νοεμβρίου
Η Εθνική Λιθουανίας ανακοίνωσε την προεπιλογή της για το παράθυρο του Νοεμβρίου με φόντο το MundoBasket 2027! Αυτή αποτελείται από 24 παίκτες, μέσα στους οποίους ξεχωρίζει ο Γιόνας Βαλαντσιούνας αλλά και η επιστροφή του Ρόκας Γιοκουμπάιτις. Ανάμεσα τους βρίσκονται και άλλοι έξι αθλητές που αγωνίζονται στη EuroLeague.
Οι Λιθουανοί θα αντιμετωπίσουν τη Σερβία στις 26 Νοεμβρίου (26/11, 18:30) εντός έδρας και τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη στις 29 Νοεμβρίου (29/11, 19:00), εκτός έδρας.
Αναλυτικά η 24άδα: Mαρτσουλιόνις, Γιοκουμπάιτις, Ζεμάιτις, Καρινιάουσκας, Γκιεντράιτις, Σαρτζιούνας, Σιρβίδις, Νορμάντας, Ρουμπσταβίτσιους, Μπουτκεβίτσιους, Μπραζντέικις, Ραντζεβίτισιους, Ουλέκας, Μασιούλις, Ταρόλις, Ντανουσεβίτσιους, Ολισεβίτσιους, Μπέντζιους, Τουμπέλις, Μπλάζεβιτς, Βαλαντσιούνας, Γκουντάιτις, Μαλντούνας, Μπιρούτις
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