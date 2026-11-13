Η ΕΟΚ ανακοίνωσε ότι τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με τη Γεωργία (26/11, 20:00) στο «Telekom Center Athens».

Η Εθνική Ελλάδας ρίχνεται και πάλι στη... μάχη των προκριματικών του MundoBasket 2027 και θα υποδεχθεί τη Γεωργία (26/11, 20:00) στο «Telekom Center Athens». Η ΕΟΚ ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα ότι είναι σε διαθεσιμότητα τα εισιτήρια του εν λόγω αγώνα, με τους φιλάθλους της γαλανόλευκης να έχουν την ευκαιρία να κλείσουν τη θέση τους, για να βρεθούν στο πλευρό της επίσημης αγαπημένης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Εθνική Ανδρών επιστρέφει για ένα ακόμη σημαντικό ζευγάρι αγώνων στο δρόμο για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027. Η Ελλάδα θα αναμετρηθεί με την Γεωργία και την Ισπανία. Ο αγώνας με την Γεωργία θα διεξαχθεί στις 26 Νοεμβρίου εντός των.. τειχών και στο Telekom Center Athens.

Η αγορά εισιτηρίου απαιτεί μόνο ονοματεπώνυμο και αριθμό ταυτότητας, ενώ δεν είναι απαραίτητη, για αγώνες εθνικών ομάδων, η πιστοποίηση μέσω gov. Το τζάμπολ της αναμέτρησης θα γίνει στις 20.00 στο ΟΑΚΑ. Τρεις μέρες αργότερα (29.11, 19.00) η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στην πόλη Σαντιάγο ντε Κομποστέλα.

Η είσοδος για παιδιά έως 5 ετών είναι δωρεάν, ενώ για ενδιαφέρον για τις Premium Suites για την παρακολούθηση του αγώνα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο [email protected].

Για εισιτήρια ΑμεΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Ticketmaster στο (+30) 211 19 81 535, καθημερινά 10:00–20:00. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται στο [email protected].

Για οποιαδήποτε απορία οι φίλαθλοι μπορούν να επικοινωνούν με το [email protected].

Ραντεβού στο Telekom Center Athens!»