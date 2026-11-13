Ισπανία: Η προεπιλογή του Ματέο ενόψει Εθνικής Ελλάδας

Γιώργος Σακελλάρης
Ισπανία: Η προεπιλογή του Ματέο ενόψει Εθνικής Ελλάδας

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Δείτε την προεπιλογή του Τσους Ματέο ενόψει του παραθύρου του Νοεμβρίου και το ματς της Ισπανίας με την Ελλάδα.

Ο Τσους Ματέο έκανε τις επιλογές του και η Εθνική Ισπανίας ανακοίνωσε τις κλήσεις των παικτών για το παράθυρο του Νοεμβρίου με... φόντο το MundoBasket 2027.

Η Φούρια Ρόχα θα αναμετρηθεί με το Μαυροβούνιο (26/11, 20:00) και με τη γαλανόλευκη (29/11, 19:00), με τον Χούαντσο Ερνανγκόμεθ του Παναθηναϊκού να συμπεριλαμβάνεται κανονικά, όπως και ο άλλοτε παίκτης της ΑΕΚ, Πιέρ Οριόλα.

Αναλυτικά οι 15 παίκτες της προεπιλογής: Αμπάλντε, Αλόνσο, Μπάσας, Μπριθουέλα, Καρντένας, Φερνάντες, Χ. Ερνανγκόμεθ, Μπ. Ερνανγκόμεθ, Οριόλα, Πάρα, Παουλί, Πραντίγια, Ρέγιες, Σεν-Σουπερί, Γιούστα.

Να σημειωθεί ότι στην προετοιμασία κλήθηκαν επίσης οι εξής έξι: Αλντερέτε, Αλοθέν, Σανθ, Σίμα, Τάμπα, Τόρες

 
     

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