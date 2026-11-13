Ισπανία: Η προεπιλογή του Ματέο ενόψει Εθνικής Ελλάδας
Ο Τσους Ματέο έκανε τις επιλογές του και η Εθνική Ισπανίας ανακοίνωσε τις κλήσεις των παικτών για το παράθυρο του Νοεμβρίου με... φόντο το MundoBasket 2027.
Η Φούρια Ρόχα θα αναμετρηθεί με το Μαυροβούνιο (26/11, 20:00) και με τη γαλανόλευκη (29/11, 19:00), με τον Χούαντσο Ερνανγκόμεθ του Παναθηναϊκού να συμπεριλαμβάνεται κανονικά, όπως και ο άλλοτε παίκτης της ΑΕΚ, Πιέρ Οριόλα.
Αναλυτικά οι 15 παίκτες της προεπιλογής: Αμπάλντε, Αλόνσο, Μπάσας, Μπριθουέλα, Καρντένας, Φερνάντες, Χ. Ερνανγκόμεθ, Μπ. Ερνανγκόμεθ, Οριόλα, Πάρα, Παουλί, Πραντίγια, Ρέγιες, Σεν-Σουπερί, Γιούστα.
Να σημειωθεί ότι στην προετοιμασία κλήθηκαν επίσης οι εξής έξι: Αλντερέτε, Αλοθέν, Σανθ, Σίμα, Τάμπα, Τόρες
🚨 OFICIAL | Los 1⃣5⃣ 𝗷𝘂𝗴𝗮𝗱𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗖𝗢𝗡𝗩𝗢𝗖𝗔𝗗𝗢𝗦 (y otros 6⃣ 𝐢𝐧𝐯𝐢𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬) por el Seleccionador @MateoChus para la Ventana de noviembre 🙌 🏆 Clasificación @FIBAWC 📆 23 al 29 de noviembre @Xunta @camino_xacobeo | #LaFamilia #SomosEquipo https://t.co/fy7cBG2Rko— Baloncesto España (@BaloncestoESP) November 13, 2026
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