Ο Νένο Γκίνζμπουργκ θα είναι ο νέος προπονητής της Εθνικής Ισραήλ, αντικαθιστώντας τον Αριέλ Μπειτ-Χαλάμι.

Νέα σελίδα στην Εθνική ομάδα μπάσκετ του Ισραήλ, με τον Νένο Γκίνζμπουργκ να αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Η ισραηλινή ομοσπονδία ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας των δύο πλευρών, με τον Γκίνζμπουργκ να αναλαμβάνει για πρώτη φορά την συγκεκριμένη ευθύνη στην καριέρα του.

Ο Γκίνζμπουργκ δήλωσε:

«Είμαι χαρούμενος και περήφανος που αναλαμβάνω προπονητής της Εθνικής ομάδας του Ισραήλ. Η προπόνηση της εθνικής ομάδας αποτελούσε την κορυφαία φιλοδοξία μου από τότε που ξεκίνησα την προπονητική μου καριέρα. Θεώρησα την πρόταση που μου έγινε μεγάλη τιμή και μια εξαιρετική ευκαιρία να πραγματοποιήσω ένα όνειρο.

Η προπόνηση μιας εθνικής ομάδας είναι κάτι μοναδικό, το οποίο έχω ήδη βιώσει ως Ισραηλινός προπονητής στην Τσεχία. Η εθνική φανέλα έχει τεράστια σημασία. Πιστεύω πολύ στον Ισραηλινό μπασκετμπολίστα και θεωρώ ότι διαθέτουμε μια εξαιρετική γενιά παικτών, η οποία μπορεί να πετύχει σημαντικά πράγματα τα επόμενα χρόνια.

Αναλαμβάνω αυτή τη θέση με αφοσίωση, ταπεινότητα και μεγάλη επιθυμία για επιτυχία. Είμαι επίσης βέβαιος ότι όλοι θα δείξουν την απαραίτητη δέσμευση στους κοινούς μας στόχους: η Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, το προπονητικό επιτελείο, οι παίκτες και οι σύλλογοι.

Η Εθνική έχει ακόμη δύο αγωνιστικά παράθυρα στην τρέχουσα προκριματική εκστρατεία, η οποία ολοκληρώνεται τον Φεβρουάριο, υπό την καθοδήγηση του Άριελ Μπεϊτ ΧαΛαμί, τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα και με τον οποίο διατηρώ πολυετή φιλία. Όταν αναλάβω επίσημα τα καθήκοντά μου, τον Ιούλιο του 2027, θα μπορώ να αναφερθώ αναλυτικότερα και να απαντήσω στις ερωτήσεις».