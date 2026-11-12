Σοβαρό οικονομικό πρόβλημα αντιμετωπίζει για τις τρέχουσες υποχρεώσεις, η νέα μεταβατική διοίκηση της ομοσπονδίας που προκήρυξε τις εκλογές της 20ης Δεκεμβρίου. Η Πολιτεία ζήτησε κι έλαβε τον αναμορφωμένο προϋπολογισμό και θα μεριμνήσει για την εκταμίευση των χρημάτων.

Με την νέα διοίκηση που προέκυψε μετά την παραίτηση του προφυλακισμένου Βαγγέλη Λιόλιου, να μην έχει συμπληρώσει τρεις εβδομάδες θητείας και την Πολιτεία να έχει αναστείλει προσωρινά τις δόσεις της τακτικής επιχορήγησης μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαχειριστικοί έλεγχοι, ορατά είναι τα πρώτα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που καλείται να λυσει η ομοσπονδία.

Με τα χρήματα που υπάρχουν στα ταμείο της, να μην φτάνουν για να καλυφθούν τα χρέη που υπάρχουν προς τρίτους, οι υποχρεώσεις που «καίνε» και απαιτούν εύρεση πόρων, έχουν κάνουν:με:

Τους επερχόμενους αγώνες της Εθνικής ομάδας με την Γεωργία και την Ισπανία (πτήση τσάρτερ, ξενοδοχεία και χρήση του “ T-Center ”), για τους οποίους απαιτούνται κοντά στις 200.000 Ευρώ.

με την και την (πτήση τσάρτερ, ξενοδοχεία και χρήση του “ ”), για τους οποίους απαιτούνται κοντά στις 200.000 Ευρώ. Την μσθοδοσία των υπαλλήλων της για το τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου, που ανερχεται στις 560.000 Ευρώ.

Τα χρήματα που οφείλονται σε τρεις Ενώσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν πρόβλημα βιωσιμότητας ( ΕΣΚΑΝΑ , ΕΣΚΑΣΕ και ΕΚΑΣΧ ) και με τις οποίες βρισκίταν σε προσωπική κόντρα ο προηγούμενος πρόεδρος.

, και ) και με τις οποίες βρισκίταν σε προσωπική κόντρα ο προηγούμενος πρόεδρος. Τα χρήματα που έχει υποσχεθεί η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για τις μετακινήσεις των εκπροσώπων των σωματείων που θα έρθουν στην Αθήνα για να ψηφίσουν στις αρχαιρεσίας της 20ης Δεκεμβρίου.

για τις μετακινήσεις των εκπροσώπων των σωματείων που θα έρθουν στην για να ψηφίσουν στις αρχαιρεσίας της 20ης Δεκεμβρίου. Τα χρήματα του αναπτυξιακού προγράμματος για το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Ο πρόεδρος Άγγελος Παπανικολάου έχει αποστείλει ήδη τα σχετικά έγγραφα στην Πολιτεία χωρίς ακόμη να έχει πάρει απάντηση (οπότε προχωράει στην εκπλήρωση των εξόδων που απαιτούν οι υποχρεώσεις της Εθνικής με τα υπάρχοντα χρήματα), ωστόσο οι πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν ότι ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης (αφ' ότου παρέλαβε τον αναμορφωμένο προϋπολογισμό) έδωσε εντολή ώστε εντός των επόμενων ημερών να γίνει εκταμίευση.

Στο προεκλογικό μέτωπο, η ΕΟΚ απάντησε στον Παναγιώτη Φασούλα (έχει εκφράσει την επιθυμία να είναι υποψήφιος στις επερχόμενες εκλογές), ο οποίος ζήτησε για την Παρασκευή (13/11) την αίθουσα «Γιώργος Κολοκυθάς» για να συναντηθούν όλοι όσοι θα διεκδικήσουν την προεδρία, επισημαίνοντας ότι «η ΕΟΚ δεν είναι πεδίο αντιπαράθεσης και προεκλογικής συγκέντρωσης και στην συγκεκριμένη αίθουσα διεξάγονται διαχειριστικοί έλεγχοι για την περίοδο 2015-2019», προσθέτοντας ότι ακόμη δεν έχει καταθέσει την υποψηφιότητά του (έχει δικαίωμα να το κάνει μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου).