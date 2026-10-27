Η Suhail θα είναι η μασκότ του MundoBasket 2027, που θα διεξαχθεί στο Κατάρ σε περίπου 10 μήνες.

Με περίπου 10 μήνες να απομένουν για το πρώτο τζάμπολ στο MundoBasket 2027 στο Κατάρ, η FIBA έκανε τα αποκαλυπτήρια της μασκότ της διοργάνωσης, που θα έχει το όνομα Suhail. Το τουρνουά θα λάβει χώρα από τις 27 Αυγούστου έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2027.

Η έμπνευση για τον Suhail προέρχεται από το ομώνυμο αστέρι, το οποίο καθοδηγούσε επί αιώνες τους κατοίκους της περιοχής του Περσικού Κόλπου στα ταξίδια τους πέρα από τον ορίζοντα. Γνωστό στη Δύση ως Κάνωπος (Canopus), το αστέρι αποτελούσε σημείο αναφοράς για ναυτικούς, νομάδες και δύτες που αναζητούσαν μαργαριτάρια. Με οδηγό το φως του, οι λαοί της περιοχής διέσχιζαν ερήμους και θάλασσες, θέτοντας τις βάσεις για την ανάπτυξη των σημερινών εθνών.

Η παρουσίαση της μασκότ πραγματοποιήθηκε στη διοργανώτρια πόλη, την Ντόχα. Για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Κόλπου, ο Suhail συνδέεται και με την αλλαγή των εποχών, καθώς η εμφάνισή του σηματοδοτεί παραδοσιακά τη μετάβαση από την έντονη καλοκαιρινή ζέστη σε πιο ήπιες θερμοκρασίες και ευχάριστες βραδιές. Μάλιστα, το αστέρι αναμένεται να είναι ορατό στον νυχτερινό ουρανό κατά τη διάρκεια του επερχόμενου MundoBasket.

Ως επίσημη μασκότ της διοργάνωσης, ο Suhail φιλοδοξεί να εμπνεύσει αθλητές και φιλάθλους, συνοδεύοντάς τους στις μοναδικές στιγμές που αναμένεται να προσφέρει η μεγάλη γιορτή του παγκόσμιου μπάσκετ.

Ο σχεδιασμός του εμφανίζει στοιχεία που παραπέμπουν σε μετεωρίτη. Το σώμα του αποτελείται από κρυσταλλικές επιφάνειες, οι οποίες συμβολίζουν θραύσματα ενός αστεριού ενωμένα με μέταλλο μετεωρίτη. Οι επιφάνειες αυτές αιχμαλωτίζουν το φως και εκπέμπουν ενέργεια που αντλείται από τον ήλιο, συνθέτοντας μια μορφή που συνδέει τον ουρανό με τη γη, συνδυάζοντας τη δύναμη της πέτρας με τη λάμψη του σύμπαντος.